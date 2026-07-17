Меси се затича и Англия го отнесе в полуфинала на световното

От началото на световното се изнасяше статистиката, че Лионел Меси се пести на терена и тича най-малко от всичките си съотборници. Това подклаждаше единствено конспиративните теории, че ФИФА бута Аржентина напред заради Лео.

За да дойде 1/2-финала с Англия, на който Меси на 39 години и 2 дни стана най-възрастният полеви играч, който взема участие в този етап на световно. Пред него са само вратарите Питър Шилтън през 1990 г. (40 години и 289 дни) и Дино Дзоф през 1982 г. (40 години и 130 дни).

И взе, че се затича точно когато трябва. Лео записа рекордните за себе си от началото на първенството 8,35 километра и такава вихрушка завъртя британците, че и 6-те защитници, които Томас Тухел построи пред Джордан Пикфорд, не успяха да предотвратят провала.

От гола на Антъни Гордън в 55-ата минута до победното попадение на Лаутаро Мартинес във втората минута на добавеното време англичаните са владеели топката само 12% от времето срещу 88% на южноамериканците. По-лош показател на световно за същия отрязък от време има само Катар при загубата с 0:6 от Канада, когато арабите вече бяха с 9 играчи на терена след червените картони на Хомам Ахмед и Асим Мадибо. При тях процентът е 9.

Срещу Англия Меси спечели 12 дуела, което е изравнен негов рекорд за мач, завършил в редовното време, като предния път го направи на световното през 2010 г., когато бе само на 23 години. Направи и 9 дрибъла, което е най-доброто постижение на играч в мач от настоящото първенство на планетата.

Аржентинецът има гол или асистенция в 11 поредни мача на световни, което не е било по силата на никого. Той вече има 10 голови паса в елиминационната фаза на първенство на планетата. След него са Пеле и Антоан Гризман, които имат... 4.

Така в своите 33 мача има 33 изработени попадения (21 гола и 12 асистенции). След него е Килиан Мбапе с 25.

За аржентинския национален отбор неговият принос е 99 изработени попадения в кариерата. Диего Армандо Марадона има 71.

На това световно Лео е създал 25 шанса за гол. Рекордът за последните 60 години, откакто се води статистика, е 30, като се дели от Йохан Кройф през 1974 г. и португалеца Антонио Симоеш през 1966 г. Аржентинският е на Марадона - 30 през 1986 г.

Така в неделя Лионел ще стане едва вторият в историята след бразилеца Кафу, който ще вземе участие в три световни финала в кариерата си.

Енцо Фернандес, който изравни резултата със свиреп удар след пас на Меси, стана първият, на когото Меси асистира за втори път на това първенство. Преди това той допринесе за попаденията на 10 различни съотборници.

По-късно Лаутаро Мартинес пък получи пас за победния гол и той се оказа негов 10-и след асистенция на Меси, което ги прави най-успешния дует в историята на националния отбор. Нападателят на “Интер” стана и първият с два гола като резерва за Аржентина в историята на световните.

Така Аржентина продължи серията си от незагубени 1/2-финали на световни и спря тази от 5 официални мача срещу Англия без победа. За последно успехът дойде през 1986 г. след онези попадения на Диего Армандо Марадона. А британците са 3 от 4 на този етап, като единственият им успех е при титлата преди 60 години.

На този фон, разбира се, се появиха и теориите на конспирацията в Лондон, които трябваше да оправдаят срива на националите. Най-смешното “разкритие” бе за “Божието настъпване”. Меси бил стъпил на крака на Марк Гейхи и след това овладял топката. ВАР трябвало да се намеси, защото това била голова атака.

Други пък върнаха лентата назад един мач и обявиха, че за всичко е виновен съдията на 1/4-финала на Аржентина. Той не показал жълт картон на Енцо Фернандес, който отишъл да ликува при феновете. Това щяло да бъде второто му официално предупреждение, което води до наказание за двубоя с Англия.

И разбира се, се появи политическият момент. След победата аржентинците получиха от своята агитка плакат, на който пишеше “Малвините са аржентински”, което се отнася за Фолклендските острови, за които двете страни водиха война през 1982 г. Това доведе дори до официално изявление на премиера в оставка Киърън Стармър. “Победата може да е аржентинска, но Фолклендските острови са британски”, категоричен е той.

Така в неделя за първи път откакто ФИФА въведе ранглистата си през 1992 г. ще се срещнат за световната титла първите два отбора в нея. За сефте е и сблъсъкът между актуалния европейски шампион и първенеца от “Копа Америка”. Аржентина и Испания трябваше през зимата да си оспорват трофея “Финалисима” между първенците на Европа и Южна Америка, но мачът се провали заради войната на САЩ и Израел срещу Иран.

