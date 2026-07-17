Кабо Верде не загуби срещу финалистите на световното в редовното време

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Преди началото на първото световно първенство с 48 участници Кабо Верде категорично бе сред екзотичния пълнеж, като един от абсолютните дебютанти на подобен форум.

Още с първия си мач африканският отбор от островния архипелаг в Атлантическия океан обаче показа, че в никакъв случай няма да е фигурант.

Кабо Верде се пребори при дебюта си на мондиал за шокиращо нулево равенство с европейския шампион Испания.

За да изгрее звездата на 40-годишния вратар Возиня.

Безработният в момента страж започна най-високия футболен форум с 50 000 последователи в инстаграм, а в момента има 30 млн.

Кабо Верде влезе в елиминациите и изигра последния си двубой на мондиал 2026 в 1/16-финалите срещу световния шампион Аржентина.

И не загуби и срещу него в рамките на редовното време. Благодарение на попадение, отбелязано от полузащитника на “Лудогорец” Дерой Дуарте за 1:1.

Така, след като бе оформен финалът Испания - Аржентина, се оказва, че Кабо Верде е единственият отбор, който е играл и срещу двамата участници в решителния за трофея мач. А бъдещите финалисти не са успели да го победят за 90 минути (те, разбира се, са повече с паузите за водопой и продълженията).

Возиня и компания озориха Аржентина в продълженията, където им върнаха гол, за да изравнят за 2:2.

После обаче Лео Меси и съотборниците му стигнаха до спасително 3:2 и избегнаха дузпите.

В групата африканският представител направи още 2 равенства след нулевото с испанците.

2:2 срещу другия фаворит за влизане в елиминациите Уругвай и нови нули със Саудитска Арабия класираха Кабо Верде на второ място в групата при първото участие на световно.

Така островните симпатяги си спечелиха много почитатели и от други страни.