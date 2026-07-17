България пази топката от единствения сблъсък Аржентина - Испания на световно

Топреферът ни Димитър Руменчев свири двубоя преди 60 години

13 юли 1966 г. На стадион “Вила Парк” в Бирмингам българският съдия Димитър Руменчев извежда отборите на Аржентина и Испания в мач от груповата фаза на световното. И този двубой ще остане единствен в историята между тези два съперника до финала на сегашното първенство на планетата в неделя.

Една от най-ценните реликви от двубоя се пази още в семейството на Руменчев 60 години след двубоя. Който между другото е спечелен от Аржентина с 2:1 с две попадения на Луис Артиме от “Палмейрас” и автогол на вратаря Антонио Рома, който обаче в аналите се брои като вкаран от легендата на “Реал” (Мадрид) Хосе Мартинес Санчес-Пири.

“Тогава е била такава традицията - съдията да взема топката от мача”, обяснява професор Величко Руменчев, син на легендарния ни рефер и дългогодишен преподавател по реторика в СУ “Свети Климент Охридски”.

В състава на испанците по това време освен Пири личи и името на Луис Суарес, който е носител на “Златната топка” и по онова време е в “Интер” (Милано). Капитан е една от най-големите легенди Пако Хенто от “Реал” (Мадрид). Нито един от националите на Аржентина в онзи мач не играе в Европа, за разлика от днес.

Това не е единственият мач на Руменчев на световното. Той е избран от ФИФА за двубоя на откриването Англия - Уругвай (0:0), като е помощник на унгареца Ищван Золт задно с митичния Тофик Бахрамов (СССР), когото цял свят помни като съдията, дал “фантомния гол” на Джеф Хърст, донесъл титлата на англичаните. След това също е страничен на перуанеца Артуро Ямазаки Малдонадо заедно с Карол Галба (Чехословакия) на Англия - Франция (2:0 с два гола на Роджър Хънт).

Това е топката, с която се е играл единственият мач между финалистите на световното. Тя се пази и до днес.

И това не е първото голямо първенство за Руменчев. Той е

първият български рефер на световно

през 1962 г. в Чили, а след това е арбитър и на олимпиадата в Мексико през 1962 г.

“Всяка сутрин ставаше в шест, за да тренира. Някъде до 8,30 часа. И след това отиваше на работа в кантората. Беше адвокат”, спомня си проф. Величко Руменчев. “Иначе футболът бе с него от дете. Явно е разбрал, че няма да стане голям футболист от него, и заради това е избрал да стане съдия”, допълва той.

“Няма да забравя неговата издръжливост. Той искаше да ме направи спортист и избрах борбата. И бях доста добър. И се прибирам след цяла година тренировки, лагери в някаква суперформа. Бях на 16 години. И ме покани на един негов крос сутрин. Получих мускулна треска. А той на 50 години бе невероятно свеж”, допълва синът на рефера.

А топката се пази вече шест десетилетия. Заедно с огромен брой спомени за един от най-елитните български съдии в историята.

Иначе Испания и Аржентина са се изправяли един срещу друг точно 14 пъти в историята, като останалите 13 двубоя са приятелски. До момента има пълен паритет - по 6 победи и 2 равенства. Головата разлика е 19:18 за испанците благодарение на последния двубой. На 27 март 2018 г. в Мадрид юнжоамериканците отнесоха срамното 1:6. Тогава Иско отбеляза хеттрик, а по веднъж се разписаха Диего Коста, Тиаго Алкантара и Яго Яспас.

Аржентина печели войната за независимостта си от Испания на 9 юли 1816 година, или вече отпазнува 110 години от създаването си.

Първият двубой помежду им е от далечната 1952 г.,

когато в Мадрид Аржентина бие бившия си господар с 1:0 с гол на Рикардо Инфанте.

Лионел Меси обаче за голяма изненада има отрицателен баланс срещу испанците.

Първият му двубой е от 2006 г., когато в Мурсия южноамериканците падат с 1:2 след голове на Шави Ернандес и Давид Вия от дузпа.

3 години по-късно в Мадрид аржентинците записват нова загуба със същия резултат и Меси в състава си, като и двата гола за испанците са на Шаби Алонсо (единият от дузпа).

И единствената му победа идва на 7 септември 2010 г. в Буенос Айрес, когато Аржентина громи с 4:1. Точно

Меси открива резултата в 10-ата минута

Гонсало Игуаин прави 2:0 в 14-ата, а Карлос Тевес отчайва испанците в 34-ата, когато прави 3:0. Фернандо Льоренте намалява на 1:3 в 84-ата минута, но зетят на великия Диего Армандо Марадона - Кун Агуеро, фиксира крайното 4:1 в последната минута. Малко преди това Меси е сменен от Андрес д'Алесандро, за да го изпрати публиката на крака. При поражението с 1:6 Лионел Меси не е в състава.

Преди финала целият свят се сети за известната снимка на 5-месечния Ламин Ямал, когото Лионел Меси къпе и прегръща. Тя е от декември 2007 г. и е част от благотворителна кампания на УНИЦЕФ и каталунския вестник “Спорт”. Семейството на Ямал печели томболата и така бебокът се оказва в ръцете на мегазвездата. 19 години по-късно двамата ще решат новия световен шампион.