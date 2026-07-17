8,30 ч Голф, The Open MAX sport 4
9,25 ч Лека атлетика, ЕП до 18 г. в Риети БНТ 3
10,55 ч Формула 3, Гран при на Белгия (трен.) "Диема спорт" 3
11,30 ч Тенис, турнир в Гщаад MAX sport 3
12,00 ч Тенис, турнир в Бостад MAX sport 1
12,05 ч Формула 2, Гран при на Белгия (трен.) "Диема спорт" 3
13,45 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
14,30 ч Формула 1, Гран при на Белгия (трен.) "Диема спорт" 3
15,55 ч Формула 3, Гран при на Белгия (кв.) "Диема спорт" 3
16,55 ч Формула 2, Гран при на Белгия (кв.) "Диема спорт" 3
17,00 ч Лека атлетика, ЕП до 18 г. в Риети БНТ 3
18,00 ч Формула 1, Гран при на Белгия (трен.) "Диема спорт" 3
19,00 ч Голф Eurosport 2
19,30 ч Футбол, "Спартак" - ЦСКА 1948 "Диема спорт"
19,30 ч Тенис, турнир в Умаг MAX sport 2
21,00 ч Голф, The Open MAX sport 4
21,15 ч Футбол, "Левски" - "Дунав" "Диема спорт"
22,00 ч Тенис, турнир в Умаг MAX sport 2
0 ч Волейбол, България - Китай MAX One
4,00 ч Волейбол, Бразилия - Полша MAX sport 2