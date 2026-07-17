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8,30 ч Голф, The Open MAX sport 4

9,25 ч Лека атлетика, ЕП до 18 г. в Риети БНТ 3

10,55 ч Формула 3, Гран при на Белгия (трен.) "Диема спорт" 3

11,30 ч Тенис, турнир в Гщаад MAX sport 3

12,00 ч Тенис, турнир в Бостад MAX sport 1

12,05 ч Формула 2, Гран при на Белгия (трен.) "Диема спорт" 3

13,45 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

14,30 ч Формула 1, Гран при на Белгия (трен.) "Диема спорт" 3

15,55 ч Формула 3, Гран при на Белгия (кв.) "Диема спорт" 3

16,55 ч Формула 2, Гран при на Белгия (кв.) "Диема спорт" 3

17,00 ч Лека атлетика, ЕП до 18 г. в Риети БНТ 3

18,00 ч Формула 1, Гран при на Белгия (трен.) "Диема спорт" 3

19,00 ч Голф Eurosport 2

19,30 ч Футбол, "Спартак" - ЦСКА 1948 "Диема спорт"

19,30 ч Тенис, турнир в Умаг MAX sport 2

21,00 ч Голф, The Open MAX sport 4

21,15 ч Футбол, "Левски" - "Дунав" "Диема спорт"

22,00 ч Тенис, турнир в Умаг MAX sport 2

0 ч Волейбол, България - Китай MAX One

4,00 ч Волейбол, Бразилия - Полша MAX sport 2