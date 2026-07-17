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Полицай минал през болница още преди мача "Дери Сити" - ЦСКА

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Снимка: Startphoto.bg

Полицай е минал през болницата в Лондондери, след като е пострадал преди мача "Дери Сити" - ЦСКА. Той е пострадал по време на марша на "червените" по улица "Бишъп", където е било първото стълкновение с фенове на домакините, събрали се пред бара "Оъкгроув".

За първи път от 1982 година насам полиция е влязла на стадион "Брандиуел", за да озапти страстите по време на прекъсването на двубоя.

"Вие сте само фалшиво ЦСКА" е възпалило боя по трибуните.

В момента полицията събирала доказателства за участниците в безредиците.

От "Дери Сити" обявиха, че съдействат на УЕФА при разследването на инцидентите. Дежурен делегат на мача бе французинът Клод Рунаво.

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