Французин играл с фрактура на световното

Защитникът на Франция Уилям Салиба, който бе принудително сменен в загубения полуфинал срещу Испания (0:2), е играл на световното първенство с фрактура на гърба, съобщават в родината му.

Това не е нова контузия, а бранителят на английския шампион "Арсенал" я е получил на мач във Висшата лига преди два месеца. Тогава е взето решение да се изкача Световното първенство, на което той е играл до момента на обезболяващи инжекции и е бил специално обгрижван от медицинския щаб на отбора.

Гърбът на Салиба обаче не издържа и той бе сменен в 30-ата минута на мача с Испания. Защитникът не е участвал във всичките тренировки на "петлите".

Очаква се той да бъде готов за игра през декември.