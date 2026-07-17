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https://www.24chasa.bg/sport/article/23239133 www.24chasa.bg

УЕФА с пет обвинения срещу ЦСКА за боя в Лондондери

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УЕФА откри дисциплинарно разследване срещу ЦСКА и "Дери Сити".

Обвиненията към ЦСКА са:

- хвърляне на предмети, член 16 (2) (в) от дисциплинарния правилник;

- дайствия по нанасяне на щети на стадиона - член 16 (2) (f) от дисциплинарния правилник;

- безредици сред публиката - член 16 (2) (h) от дисциплинарния правилник;

- расистко или друго дисриминационно държание - член 14 от дисциплинарния правилник;

- нарушение на осномните правила за нормално държание (член на щаба), член 11 (2) (в) от дисциплинарния правилник.

Обвиненията към "Дери Сити" са:

- ефективно нахлуване на терена - член 16 (2) (f) от дисциплинарния правилник;

- хвърляне на предмети, член 16 (2) (в) от дисциплинарния правилник;

- безредици сред публиката - член 16 (2) (h) от дисциплинарния правилник;

- недостатъчна охрана на игралното поле от нарушители - член 40 от правилника за сигурност и безопасност.

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