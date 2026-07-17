УЕФА с пет обвинения срещу ЦСКА за боя в Лондондери

УЕФА откри дисциплинарно разследване срещу ЦСКА и "Дери Сити".
Обвиненията към ЦСКА са:
- хвърляне на предмети, член 16 (2) (в) от дисциплинарния правилник;
- дайствия по нанасяне на щети на стадиона - член 16 (2) (f) от дисциплинарния правилник;
- безредици сред публиката - член 16 (2) (h) от дисциплинарния правилник;
- расистко или друго дисриминационно държание - член 14 от дисциплинарния правилник;
- нарушение на осномните правила за нормално държание (член на щаба), член 11 (2) (в) от дисциплинарния правилник.
Обвиненията към "Дери Сити" са:
- ефективно нахлуване на терена - член 16 (2) (f) от дисциплинарния правилник;
- хвърляне на предмети, член 16 (2) (в) от дисциплинарния правилник;
- безредици сред публиката - член 16 (2) (h) от дисциплинарния правилник;
- недостатъчна охрана на игралното поле от нарушители - член 40 от правилника за сигурност и безопасност.