Испанският премиер ще гледа на живо финала, президентът на Аржентина пропуска от суеверие

Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала на световното първенство по футбол в САЩ.

Първоначално беше обявено, че министър-председателят няма да пътува за мача, тъй като е имал планирано посещение в Алжир за 20 юли. В крайна сметка е било решено Санчес да присъства, а след това да пътува до Северноафриканската република.

Очаква се испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, както и принцесите Леонор и София, също ще присъстват на мача.

Аржентина и Испания ще се изправят един срещу друг на финала на световното първенство, който е в неделя в Ню Джърси от 22,00 часа.

Президентът на Аржентина пък Хавиер Милей съобщи, че няма да присъства на финала на световното първенство по футбол от суеверие.

Той ще гледа двубоя между Аржентина и Испания в резиденцията си в Оливос, откъде е проследил и предходните двубои. Той добави, че дори има специално яке, с което гледа мачовете. Той разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния мач с Швейцария, когато швейцарците са вкарали, но след това го е облякъл отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания.