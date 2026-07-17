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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23240731 www.24chasa.bg

Майкъл Олисе иска трансфер в "Реал"

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Една от звездите на "Байерн" (М) Майкъл Олисе искал трансфер в "Реал" (Мадрид). Това пише вестник "Екип".

Олисе дойде в Мюнхен през 2024 година и има договор до 2029, без клауза за освобождаване. Той пристигна за 55 милиона евро (63 милиона долара) от "Кристъл Палас", докато стойността му сега почти се е утроила до 150 милиона евро.

Още преди началото на световното, се появиха слухове, че "кралският клуб" иска французина.

Французинът впечатли в Мюнхен с 32 гола и 46 асистенции в 107 мача за "Байерн". "Екип" съобщи, че другият френски играч на баварците, Дайо Упамекано, прави всичко възможно, за да накара Олисе да остане.

За да финансира трансфера, "Реал" е бил готов да продаде някои от основните си футболисти, вероятно дори и бразилското си крило Винисиус, съобщава "Екип". Миналия месец от Мадрид отхвърли информацията, че са били в контакт с Олисе относно потенциален трансфер, заявявайки, че "не е имало нито пряк, нито косвен контакт с посочения играч, неговите представители или хора от обкръжението му". Клубът заяви, че въз основа на дългогодишната лоялност между двата клуба, евентуален интерес между тях би възникнал.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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