Съдията на финала замесен с наркотици и проститутки

Доста скандално решение взе ФИФА за финала на световното първенство. Ръководената от Джани Инфантино федерация назначи Славко Винчич за главен съдия на срещата между Испания и Аржентина, които ще спорят за трофея.

Словенецът преди 6 г. влезе в новините не с отсъжданията си на терена, а с това, че бе арестуван при акция в Босна и Херцеговина.

По време на операцията в Биелина униформените разкриват мрежа за проституция, наркотици и незаконно притежание на оръжие. Според информациите служителите на реда са задържали общо девет жени и 26 мъже и са конфискували четири пакета кокаин, 10 пистолета, три защитни жилетки, над 10 000 евро (обменени от различни валути).

Винчич не е обвинен в пряко участие в операцията и е разпитан като свидетел, преди да бъде освободен.

Той заяви пред словенското издание “Вечер”, че няма нищо общо с групата.

“Попаднах на това ранчо случайно. Имам собствена компания, бях в Босна и Херцеговина за бизнес среща. Приех покана за обяд, който се оказа най-голямата ми грешка. Съжалявам. Седях на маса с компанията си, изведнъж дойде полицията и каквото се случи, то се случи. Нямам нищо общо с групата, която беше арестувана и задържана, нито пък моите бизнес партньори. Да, наистина ни заведоха в полицията, разпитаха ни като свидетели. Когато се оказа, че дори не ги познаваме, ни пуснаха”, обясни през 2020 г. Винчич.

Винчич е на 46 години и е международен арбитър още от 2010 година. През пролетта на 2024 година той ръководи финала в Шампионската лига между “Реал” и “Борусия” (Дортмунд).

На мондиала досега той ръководи три срещи, но нито една на съперниците във финала. Винчич свири Бразилия - Мароко (1:1), Йордания - Алжир (1:2) и Мексико - Еквадор (2:0).

