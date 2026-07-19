ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В жесток трилър пред над 10 000 в Чикаго САЩ израв...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23241130 www.24chasa.bg

Победителят във финала на световното прибира $ 50 млн. от ФИФА

1160
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Феновете на Аржентина са сигурни в спечелването на второ поредно световно и вече си татуират на ръката Меси с трофея. СНИМКА: РОЙТЕРС

Новият световен шампион, който трябва да бъде определен между Испания и Аржентина, ще прибере рекордна премия от ФИФА. На победителя в историческия мондиал световната централа ще даде чек от 50 млн. долара. Загубилият най-важния мач пък ще заработи 33 млн. в щатска валута.

Освен световната купа пък новият най-силен отбор на земята ще получи и шампионски пръстени. Това е типична американска традиция, като първенците в НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ.

От ФИФА обясниха, че са произведени общо 2026 пръстена. 30 от тях ще бъдат запазени за играчи, а останалите 1996 ще бъдат достъпни за закупуване от фенове по целия свят.

Феновете на Аржентина са сигурни в спечелването на второ поредно световно и вече си татуират на ръката Меси с трофея. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)