Победителят във финала на световното прибира $ 50 млн. от ФИФА

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Новият световен шампион, който трябва да бъде определен между Испания и Аржентина, ще прибере рекордна премия от ФИФА. На победителя в историческия мондиал световната централа ще даде чек от 50 млн. долара. Загубилият най-важния мач пък ще заработи 33 млн. в щатска валута.

Освен световната купа пък новият най-силен отбор на земята ще получи и шампионски пръстени. Това е типична американска традиция, като първенците в НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ.

От ФИФА обясниха, че са произведени общо 2026 пръстена. 30 от тях ще бъдат запазени за играчи, а останалите 1996 ще бъдат достъпни за закупуване от фенове по целия свят.

