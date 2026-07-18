Фабиан Руис играе = Испания без загуба

Ако аржентинците гледат статистиката преди финалния мач от мондиала с Испания, то южноамериканците трябва да са стресирани и изплашени.

Не че са по-слаби играчи или нещо друго. Просто в последните 3 години се заформя една закономерност, която продължава с пълна сила. И тя е - на терена ли е Фабиен Руис, то Испания никога не губи. В последните 49 срещи, в които той играе дори минута, “Ла Роха” не познава вкуса на поражението.

Серията на полузащитника е дори по-дълга от тази на родината му. Испания няма загуба 37 поредни двубоя. Но при последното поражение 0:1 от Шотландия Руис не е на терена.

Във феноменалната си серия с халф на ПСЖ на игрището Испания е спечелила 34 мача и е завършила наравно 15.

Руис обаче не държи рекорда за най-дълги серии без загуба в международния футбол, тъй като той принадлежи на негов сънародник - Карлос Марчена. Неговото постижение е от внушителни 57 двубоя. Защитникът на “Валенсия” записа забележителните 57 мача без загуба за Испания между 2007 г. и последния си мач за страната си през 2011 г. Руис ще се изравни с Алдаир на второ място, ако спечелят финала, като бразилецът е известен с това, че е постигнал рекорд от 50 мача без загуба за страната си.

Руис, който дебютира за Испания през 2019 г., е основен играч на селекционера Луис де ла Фуенте. На световното се появи във всички мачове за родината си, но само в 3 започна като титуляр. Играчът на ПСЖ вкара и веднъж - откри резултата срещу Белгия при успеха 2:1 в 1/4-финала.

