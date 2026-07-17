Българи провокирали феновете на ЦСКА за боя

Българи са насъскали феновете на “Дери Сити” да провокират агитката на ЦСКА в Северна Ирландия, като прекратеният мач ще доведе до тежко наказание за “червените”. Може да се стигне и до мач без публика срещу “Карабах” във втория предварителен кръг на Лига Европа.

На част от записите ясно се чува, че запалянковците са наричани “к..ви на Гриша Ганчев” и “припоци”, скандирания, присъщи на феновете на “Левски”. След това от сектора на ирландците започва: “Вие сте само фалшивото ЦСКА” и стартира ванкханалията, която продължи около 15 минути. Едва ли в Северна Ирландия са запознати толкова дълбоко с историята на българския футбол, за да са подготвени за подобна провокация.

За грозните сцени определено вина имат и домакините, които почти не бяха оставили буферна зона между запалянковците.

Дежурният делегат на двубоя Клод Рунаво (Франция) явно е описал доста добре всичко, след като УЕФА стартира светкавично дисциплинарна процедура срещу двата отбора. Обвиненията към ЦСКА обаче са доста по-тежки, като е включено и това за расизъм, което може да доведе до празен стадион за двубоя с “Карабах” от втория предварителен кръг. Останалите са за хвърлени предмети, потрошения стадион, безредици сред публиката и ще има и персонално наказание за човек от щаба на Христо Янев за непристойно поведение.

За “Дери Сити” се повтарят хвърлените предмети и безредиците в публиката, като са добавени ефектовно нахлуване на терена, както и неизпълнение на изискванията на УЕФА за сигурност по стадионите. Нахлуванията на терена реално са две - при инцидента, когато бабаитите от ирландския сектор избягаха първи на тревата, и след това при победния за ЦСКА автогол, когато полугол запалянко се опита да се саморазправи с вратаря Димитър Евтимов, който преди това бе засипан от предмети. Евтимов обаче запази пълно самообладание и сам спря съотборниците си да не се поддадат на поредната провокация на домакините.

Евроцентралата директно написа, че наказанията може да се отнасят до присъствието на публика за следващите мачове от евротурнирите, защото и двата отбора продължават във втория предварителен кръг, като “Дери Сити” отива в Лигата на конференциите.

От ЦСКА съобщиха, че ще направят всичко възможно да не пострадат запалянковците на отбора и ще дадат обяснение по всички обвинения на УЕФА, но призоваха да се прекратят расистките скандирания - нещо, което се случва на всеки български стадион, но на БФС не му стиска да дава наказания в тази посока.

Много от местните хвърлиха вината върху полицията в Лондондери, която влезе на стадиона чак след инцидента.

Мохамед Брахими се радва след като след негов удар падна победният автогол.

Преди двубоя прекарали агитката на ЦСКА точно покрай любимите барове на запалянковците на домакините и това допълнително нажежило обстановката. Тогава има и пострадал униформен, който минал през болница. Има и оплаквания, че невръстни деца са били нападнати от запалянковците на “червените”.

Реално обаче прекъсването на двубоя свърши идеална работа за тима на Христо Янев, който вървеше към катастрофална загуба, като отново показа липса на идея в играта. Треньорът изненадващо обяви след двубоя, че първото полувреме “червените” били по-добри и изпуснали две положения. Тогава домакините удариха греда и направиха пропуск на празна врата - поне според телевизионния сигнал в България.

Головете на ЦСКА бяха пълна случайност, а накрая Димитър Евтимов трябваше доста да се поизпоти, за да извади няколко удара на домакините, които се юрнаха да вкарват втори гол. В този момент ЦСКА приличаше на жалката Англия срещу Аржентина в края на двубоя от световното.

