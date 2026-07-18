10 въпроса от “24 часа”, 10 отговора от ФИФА за световното

Как бяха избрани градовете и стадионите, скъпо ли им беше на феновете и можеше ли Иран да не участва

Световното първенство през 2026 г. е уникален турнир в много отношения и единственият журналист от “24 часа”, който го отразява на място, поиска да научи от компетентни източници как се провежда. Ето отговорите на хора от ФИФА на десет въпроса, повдигнати по време на турнира. Те бяха зададени освен от пратеника на “24 часа” и от други девет журналисти - по един от САЩ, Мексико, Русия, Северна Македония, Молдова, Германия, Казахстан, Испания и Норвегия, а отговорите бяха обобщени.

Защо някои градове отказаха да са домакини?

Структурата на САЩ като държава изключваше избора на градовете домакини на световното първенство през 2026 г. отгоре. Интересът трябваше да бъде взаимен - от организационния комитет, самия град и неговите власти.

Само заради последното специално Лас Вегас отказа да бъде домакин на мачове от световното първенство. Той се гордее с великолепен закрит стадион с постоянно тревно игрище, за разлика от Лос Анджелис, Хюстън, Атланта и Далас. Но самият град отказа. Имаше определени данъчни изисквания и летището трябваше да работи с различно работно време. Властите на хазартния оазис в Невада разсъждаваха: защо ни е нужно това? Не е нужен допълнителен туристически приток – градът, казино дестинация от световна класа, винаги е препълнен. Затова Вегас каза категорично “не”.

Защо финалът се провежда в Ню Йорк – в жегата и с риск от гръмотевични бури на открито? Нали Далас беше фаворит?

Далас със своя напълно затварящ се стадион с 80 000 места също кандидатства за финала. Решението не беше взето по желание, а чрез заявления от града. И до определен момент градът в Тексас беше фаворит, докато Ню Йорк дори не беше в списъка. Той подаде кандидатурата си по-късно. И спечели.

Първата причина е геополитическа - статутът на града. Няма нужда да се обяснява каквото и да било: Ню Йорк си е Ню Йорк, Далас си е Далас. Втората - ФИФА реши, че стадионът в Далас има по-малък шанс да поддържа терена в добро състояние, отколкото този в Ню Йорк, където арената е открита и има повече естествена слънчева светлина, която е от съществено значение. Следователно, както научих, хората, отговорни за терените във ФИФА, са били категорично против Далас и в полза на Ню Йорк.

Защо топарена в метрополис като Лос Анджелис не беше домакин на нито един мач след четвъртфиналите?

Всичко е свързано с разстоянията и най-вече с разликата в часовите зони в Съединените щати, която е три часа между източната и западната част на страната. Ако играете в Калифорния, Сиатъл или Ванкувър, Канада, трябва да добавите още три часа към началния час на мача спрямо Ню Йорк, Бостън или Филаделфия. За да се класирате за пряко излъчване в Европа в горе-долу удобно време (като сега в 22 ч българско време, когато започват полуфиналите и финалът), мачът в Калифорния трябва да започне много рано - по обяд.

Защо цените на билетите бяха толкова високи, независимо че имаше почти 100% запълняемост?

Съединените щати лесно можеха да бъдат домакини на цялото световно първенство – примерите с Чикаго, Лас Вегас и Вашингтон, които се отказаха, но стадионите там съществуват, говорят сами за себе си. Америка се гордее с множество големи стадиони на НФЛ, което спомогна значително за увеличаване на средната посещаемост на световното първенство.

Основната тежест падна върху американците и ФИФА се изправи пред уникална ценова политика. За първи път тя беше такава, че дори за четвъртфиналите например цените на билетите варираха значително в зависимост от града. Не става въпрос за препродажба, а по-скоро за стандартни цени.

Те винаги са високи в Америка. По-специално, събитията на UFC се провеждаха в Лас Вегас по това време, а най-евтините билети започваха от 1000 долара, докато по-близо до октагона бяха около 8000 долара.

Това е нормално за Съединените щати и останалият свят трябваше да се адаптира.

Защо посещаемостта беше толкова добра?

Ситуацията беше съвсем различна на световното клубно първенство преди година и очевидно бяха извлечени поуки. То на практика замени Купата на конфедерациите като пилотен турнир на бъдещото място за провеждане на световното първенство, въпреки че е ясно, че това е съвсем различно състезание. Например в откриващия мач “Интер Маями” игра срещу “Ал Ахли” от Египет и стадионът далеч не беше пълен - дори присъствието на Лео Меси не можа да осигури солдаут. Важно е да се има предвид, че много представители на нациите, участващи в даден мач, не подкрепят този конкретен клуб. Не всички египтяни подкрепят “Ал Ахли”, не всички мароканци - “Уидад” и т.н. Националните отбори обаче са съвсем различно нещо: там всички ги подкрепят без изключение.

Възможно ли беше Иран да пропусне световното?

Фактът, че световното първенство се провежда в три държави, създаде усложнения – както правни, така и логистични. Всеки инцидент, засягащ футболисти, получаваше значителна публичност.

Редица усложнения бяха свързани с войната в Близкия изток – например в Катар американското посолство беше затворено в продължение на няколко месеца и хората, които не можаха да получат американска виза поради това, трябваше да пътуват до други държави, за да получат такава.

Нямаше облекчаване на визовите процедури за страните, участващи в световното. Всички говореха за Иран, но никой не забеляза, че същият американски списък със "забранени" гости включваше и Хаити. Последвалият отказ за Иран произтичаше не толкова от нежеланието на американския град да приветства представители на врага на Америка, колкото от опасенията им, че няма да могат да осигурят на иранците необходимото ниво на сигурност. С напредването на турнира първоначалната реакция на иранците "Добре е, че намерихме начин, който работи" беше заменена с "Принудиха ни". Но това възмущение беше престорено и се дължеше главно на факта, че отборът въпреки доброто си представяне и липсата на загуби не успя да се класира за груповата фаза и трябваше да се търси виновник.

Междувременно ФИФА никога не е обсъждала възможността за дисквалифициране на Иран от световното първенство.

Имаше ли политически забрани - например за внасяне на знамена на стадионите? И на кои страни точно?

Всички национални знамена бяха разрешени на трибуните на стадионите за световното, а не само на държавите, участващи в турнира.

Забраните се отнасяха за непризнати или частично признати държави, но не и за членове на ООН, включително Русия. Следователно нямаше нищо забранено във внасянето на руския трикольор на стадиона. Никой не би спрял някого, който възнамеряваше да го направи.

Единственото нещо, което можеха да препоръчат например, бе да не се показва израелското знаме във фенската секция на националните отбори на Египет, Иран и някои други мюсюлмански страни. Внасянето на израелското знаме на стадиона и показването му обаче беше разрешено без никакви проблеми. Същото важи и за клубните знамена.

ФИФА има специален орган, който следи всичко това. Има списък с разрешени и забранени знамена (последният включва знамена на екстремистки организации). Този списък се разпространява преди всеки мач и тези, които извършват проверки за сигурност на входовете на арената, ясно знаят какво е и какво не е разрешено.

С какви допълнителни разходи освен високите цени на билетите се сблъскаха феновете?

За разлика от двете предишни световни първенства в Русия и Катар страните домакини на този турнир - предимно Съединените щати, не предложиха никакви отстъпки за феновете, използващи обществен транспорт.

Освен това за първи път на световно първенство феновете трябваше да плащат за паркинг. Това е така, защото в Америка земята е частна собственост и собственикът има право да прави каквото си поиска на нея. Тези домакини вдигнаха цените на паркинга до максимум. Някои градове повишиха цените на обществения транспорт до стадиона, особено в Ню Джърси и Бостън. Но други като Филаделфия отмениха таксата за билети за метрото след мача, въпреки че тя си беше ниска - 2,50 долара.

Американците са бизнес ориентирани хора, водени от мотива за печалба. Затова много жители на САЩ виждаха световното първенство като шанс да спечелят пари и никой не можеше да ги спре. Хотелите понякога определяха прекомерни цени за настаняване.

Например в Бостън в деня на последния мач - Мароко срещу Франция, цената за четиризвезден хотел на пешеходно разстояние от стадиона беше 1300 долара на вечер.

По тази причина пратеникът на "24 часа" просто прекара две нощи в автобуса по маршрут Ню Йорк - Бостън - Ню Йорк.

Комбинирайте това с безобразно високите цени на билетите - човек извън града трябваше да похарчи поне 2000 долара, за да присъства на мача. Това важеше дори за приятелските мачове преди турнира.

Могат ли квотите за световното първенство през 2030 г. да бъдат разпределени между конфедерациите въз основа на резултатите от този мондиал?

Разпределението на квотите по континенти не е точно спортен процес, а по-скоро политически. Следователно никой няма да преразпределя квоти в този момент. Омаловажаването на Азия, където само два от деветте отбра стигнаха до плейофите (а един от тях е Австралия, която просто участва в състезанията на тази конфедерация), които бяха елиминирани на 1/16-финал, предизвика някаква негативна реакция в изборния процес. А там има много държави, тоест избиратели на президент на ФИФА.

В Африка конкуренцията е ожесточена. Континентът имаше десет отбора на световното първенство, но такива лидери като Нигерия и Камерун не се класираха изобщо. За обективните експерти в Азия единствената изненада на този турнир беше неуспехът на корейския национален отбор да продължи напред от групата си.

Останалите като цяло играха според възможностите си. Но подобна разлика в представянето между азиатци и африканци няма да принуди ФИФА да приспадне част от азиатската квота в полза на Африка.

Що се отнася до Европа, нейните най-добри отбори са наистина най-добрите в света. ФИФА разшири квотата за този турнир за Стария континент, като я доведе до 16 отбора.

Какво обаче донесе участието на Чехия, Турция и редица други отбори на турнира? Същото, което донесе и на много азиатски отбори.

Как се оценяват почивките за хидратиране? Ще останат ли те в бъдеще?

Противно на общоприетото схващане, водните почивки под една или друга форма са съществували и в предишни години, особено на световното клубно първенство. Просто протоколът за тяхното провеждане е бил различен. Преди това е имало два вида такива почивки, и двете незадължителни, но по преценка на съдията.

Първата е била така наречената почивка за хидратиране. Съдията е можел доброволно да обяви такава по всяко време по време на всеки мач в жегата и тя е продължавала една минута. Втората е била "охлаждаща почивка" и е продължила три минути, както сега.

Протоколът постановяваше, че почивка се обявява, когато температурата достигне поне 32 градуса по Целзий. Можеше да бъде и по-ниска, но има специална процедура, която измерва кога обективно е 30 градуса по Целзий, но поради различни метеорологични условия и условия на мача се усеща като 35.

Единственото нещо, което се промени на това световно в сравнение с предишните състезания, беше, че границата беше понижена от 32 градуса по Целзий на 28 градуса.

Преди това 28-градусовата почивка беше само за детски състезания, но миналата година беше разширена за всички, включително и за клубните турнири.

С напредването на световното организаторите осъзнаха, че е необходимо да се осигури "почивка за охлаждане" във всеки мач дори при температури под 28 градуса по Целзий.

Естествено въвеждането на тази гарантирана триминутна почивка, която преди това се обявяваше само час преди мача, беше използвано от телевизионните канали и ФИФА приема това за нормално.