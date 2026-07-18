Simply the best* – перфектният финал

Южна Америка срещу Европа, първият срещу втория, Скалони срещу Де ла Фуенте, Меси срещу Ямал: няма какво повече да се желае

Аржентина е настоящият световен и южноамерикански шампион, Испания е актуалният европейски първенец.

Тези отбори в момента заемат съответно първото и второто място в класацията на ФИФА. За първи път, откакто класацията е въведена през 1992 г., финалът на световното първенство ще бъде между двата най-добри отбори. Допълнителна интрига: никога досега отбор, започващ турнира от първо място, не е печелил трофея, така че Аржентина ще трябва да се противопостави на шансовете.

Освен това за първи път в историята настоящите шампиони на две континентални първенства ще се изправят един срещу друг в последния мач от световното първенство. През март Испания и Аржентина трябваше да се срещнат в Катар в турнир с един мач - “Финалисима”. Поради войната между САЩ и Израел и Иран обаче мачът беше отменен. Сега тези отбори най-накрая ще се срещнат в битка за по-значим трофей.

Нов рекорд на Ямал

На 13 юли Ямал навърши 19 години. Той няма да е най-младият световен шампион в историята – тази титла се държи от Пеле, който е на 17 през 1958 г. И дори няма да е най-младият европеец, спечелил златен медал от световно първенство – италианецът Джузепе Бергоми го спечели на 18 г. през 1982 г.

Но Ямал се стреми към по-престижна титла – най-младият футболист, спечелил едновременно световното първенство и европейското първенство. Преди две години испанското крило спечели континенталния турнир ден след 17-ия си рожден ден, а в неделя може да спечели още един голям трофей. Никой никога не е печелил едновременно световното първенство и европейското на 19 години.

Де ла Фуенте или Скалони: кой ще влезе в историята?

Съставът на испанския национален отбор включва 16 играчи, спечелили европейското първенство преди две години. Но най-важното е треньорският щаб. Луис де ла Фуенте пое поста след световното първенство през 2022 г. и вече постигна значителен успех с отбора, спечелвайки титлата на континента, и сега се стреми към световната корона.

Ако спечели, Де ла Фуенте ще стане едва третият треньор, побеждавал едновременно на световно и европейско. Първият беше Хелмут Шон с Германия (европейско през 1972 г., световно през 1974 г.), а вторият беше Висенте дел Боске с Испания (световно 2010, Евро 2012).

Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони също може да влезе в историята. Той вече е спечелил два пъти Копа Америка, спечелил е “Финалисима” и най-важното - ставал е световен шампион. Единственият треньор, довел национален отбор до две световни титли, остава великият италиански новатор Виторио Поцо, който изведе родината си до победа през 1934 и 1938 г. С други думи, в продължение на почти век никой не е постигал това, което Скалони може да направи.

17 аржентинци могат да станат двойни шампиони

Националният отбор на Аржентина остава практически непроменен от четири години. Седемнадесет от 26-те играчи в състава му вече са печелили световна титла. Следователно всички те биха могли да станат двойни шампиони в неделя, което значително разширява списъка с тези, които са печелили златото на Световната купа два пъти, който в момента е 20. Тези играчи са предимно бразилци и италианци, но има и един аржентинец - Даниел Пасарела, който беше в националния отбор през 1978 и 1986 г.

Пеле остава единственият трикратен световен шампион. Ако обаче Аржентина спечели, някой би могъл да изравни рекорда му през следващите години.

Само десет души са печелили “Златната топка”, световната купа и Шампионската лига/Купата на европейските шампиони: Боби Чарлтън, Герд Мюлер, Франц Бекенбауер, Паоло Роси, Зинедин Зидан, Ривалдо, Роналдиньо, Кака, Лионел Меси, Усман Дембеле.

В този списък няма испанци, така че Родри може да стане първият. 30-годишният халф вече има титлата в Шампионската лига с “Манчестър Сити” през 2023 г., както и убедителна победа срещу Винисиус за “Златната топка” през 2024 г. Успехът на световното първенство ще увековечи името на испанския халф.

Кой ще стане голмайстор?

Тази година има фантастична надпревара за голмайстори, в която участват много звезди. Преди финала и мача за третото място най-резултатните изглеждат така: Лионел Меси (8 гола, 4 асистенции), Килиан Мбапе (8, 2), Ерлинг Холанд (7, 0), Джуд Белингам (6, 1), Хари Кейн (6, 1), Усман Дембеле (5, 2), Микел Оярсабал (5, 1).

Ако има равенство по голове, “Златната обувка” ще отиде при играча с най-много асистенции, така че Меси в момента държи първото място. Но надпреварата е оспорвана. Дори Дембеле и Оярсабал имат теоретичен шанс да спечелят надпреварата за голмайстори, но трябва поне да отбележат хеттрик в мачовете си.

Вероятно спорът ще се реши в директен сблъсък между Мбапе и Меси. Ако Килиан не играе или не вкара в мача за третото място, е малко вероятно някой да го настигне.

Не можем да забравим и надпреварата за най-резултатните в историята на световните първенства. Меси в момента има 21 гола, Мбапе - 20. Аржентинецът очевидно не иска да позволи на французина да се доближи.

Кой ще спечели “Златната топка”?

Също толкова важен въпрос ще е и футболист №1. Това важи и за двете награди “Златна топка” - тази, която се дава на най-добрия играч на световното първенство, и годишната награда на “Франс Футбол”.

Изненадващо на 39 години Меси е реален претендент и за двете. След полуфиналите аржентинецът се превърна във фаворит в много мнения. Ако Аржентина победи във финала, ще бъде трудно да се посочи някой друг освен него за най-добър играч на турнира. Ако Испания спечели, тогава има много възможности и много ще зависи от последния мач.

* Просто най-добрите