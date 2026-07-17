Хари Кейн: Англия чука на вратата вече 8 г., но пак не ни достигна последното парче от пъзела

Нападателят на националния отбор на Англия Хари Кейн се обърна към феновете след поражението от отбора на Аржентина (1:2) в полуфиналния мач на световното първенство.

„В момента няма думи, които да преодолеят това чувство на празнота в стомаха.

Бяхме близо, много близо до пореден финал, но съвсем малко не ни достигна. Дадохме всичките си сили през последните седем седмици и е изключително трудно да приемем това поражение.

Разбирам, че очакванията бяха високи, което е напълно логично. Чукаме на вратата вече 8 години, но отново не ни достигна последното парче от пъзела!

Трябва да анализираме ситуацията и да намерим начин да станем по-добри. Изключително много се гордея с момчетата и с това, което показахме по време на целия турнир. Преодоляхме немалко трудности в сложни мачове и условия.

Някои спомени ще останат с нас, играчите, а и вярвам, че и с вас, феновете, за дълго време!

Стремежът към слава невинаги означава, че ще я постигнете. Трябва да се борите за нея, да падате, да се вдигате и да продължавате напред - и точно това ще направим и ние. Няма друг път, освен да продължим да вярваме и да вървим напред.

Благодаря на всеки един фен, който дойде и ни подкрепяше на стадионите. Благодаря на всеки фен у дома за вярата в нас.

Благодаря на момчетата и на целия щаб за всичко, което направихте. Победа или загуба - ние се учим и продължаваме напред!", написа Кейн.