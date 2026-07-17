Съдията за финала е свирил при последната загуба на Аржентина на световно

Словенският арбитър Славко Винчич ще ръководи финала на световното първенство през 2026 г. В решаващия мач за трофея ще се изправят Аржентина и Испания, а срещата ще се проведе на 19 юли и ще започне в 22,00 ч.

Научавайки, че е назначен за двубоя, Винчич се разплака. Останалите арбитри аплодираха своя колега на крака.

Славко Винчич свири и на световното първенство през 2022 г. в Катар, където ръководи мача, в който Аржентина загуби от Саудитска Арабия с 1:2. Последваха 6 тогава (до спечелването на титлата) и 7 мача от настоящия мондиал, в които Лео Меси и компания не са падали.