Никола Цолов четвърти в квалификацията в Белгия

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Никола Цолов завърши на четвърто място квалификацията за Гран при на Белгия от Формула 2.

Така българският пилот на "Кампос рейсинг", който с 6 победи е начело в генералното класиране, ще стартира неделното състезание от втора редица. При обърната стартова решетка на топ 10 за спринта утре Цолов ще потегли седми.

Никола заемаше трето място с първия комплект гуми, след като завъртя обиколка в рамките на 1:57,389 минути и бе с две десети по-бавен от временния лидер Алекс Дън. Квалификацията обаче бе спряна заради завъртане на съотборника на българина - Ноел Леон.

Вторият червен флаг бе предизвикан от спиране на стартовата права на Лоренс ван Хупен, което принуди всички да се приберат в бокса.

Пилотите получиха три минути в края и успяха да запишат по една бърза обиколка, а Цолов завърши четвърти с 1:56,699 минути. Той ще започне основното състезание до Дън (1:56.492), а на първа редица ще бъдат победителят в квалификацията Рафа Камара (1:56.306) и Тасанапол Интрапувашак (1:56.345).