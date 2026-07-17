Никола Цолов четвърти в квалификацията в Белгия

Никола Цолов завърши на четвърто място квалификацията за Гран при на Белгия от Формула 2.
Така българският пилот на "Кампос рейсинг", който с 6 победи е начело в генералното класиране, ще стартира неделното състезание от втора редица. При обърната стартова решетка на топ 10 за спринта утре Цолов ще потегли седми.
Никола заемаше трето място с първия комплект гуми, след като завъртя обиколка в рамките на 1:57,389 минути и бе с две десети по-бавен от временния лидер Алекс Дън. Квалификацията обаче бе спряна заради завъртане на съотборника на българина - Ноел Леон.
Вторият червен флаг бе предизвикан от спиране на стартовата права на Лоренс ван Хупен, което принуди всички да се приберат в бокса.
Пилотите получиха три минути в края и успяха да запишат по една бърза обиколка, а Цолов завърши четвърти с 1:56,699 минути. Той ще започне основното състезание до Дън (1:56.492), а на първа редица ще бъдат победителят в квалификацията Рафа Камара (1:56.306) и Тасанапол Интрапувашак (1:56.345).