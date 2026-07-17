Красимир Инински: Боксьорите ни нямат търпение да защитят честта на България

Остават два месеца до паметната дата 17 септември, когато София официално ще стане дом на европейския бокс. Всички звезди на континента при мъжете и жените ще си дадат среща в „Асикс Арена", за да излъчат новите шампиони в отделните категории. БФ Бокс спазва традицията и отброявайки дните ви предоставя още едно интервю с президента Красимир Инински. Ето какво споделя той във връзка с първото в историята на България Европейско първенство по бокс за мъже и жени. Дебютен турнир под егидата на European boxing.

- Г-н Инински, времето сякаш лети – ето че остават два месеца до първия гонг на историческото домакинство на България на Европейското първенство в София. Как се чувствате?

- С всеки ден, все по-развълнуван. Но когато работата не стихва, времето наистина минава като един миг. А повярвайте ми, не спираме да работим, защото искаме да направим нещо историческо. Обичаме да търсим нови неща, с които да изненадваме приятно всяка година. Неизменно го правим за Купа „Странджа", няма да изневерим на себе си и сега.

- Ще открехнете ли повече вратата?

- Все още е рано, изпипваме детайлите по някои неща, които сме намислили. За всеки един от нас, в Българска федерация бокс, това което правим е с чиста любов към бокса. Често казвам, че за мен това не е просто работа или спорт, а религия. Аз живея за бокса, но виждам, че и хората около мен се заразяват, предавам им това вълнение. Очите им горят, за да се справим по най-добрия начин, както винаги сме го правили.

- През последните седмици боксът превзе София. Тук пристигнаха олимпийският и двукратен световен шампион Владимир Кличко, както и генералният секретар на European boxing Мартин Волке. Тяхната визита повиши ли интереса още повече към предстоящото първенство?

- Абсолютно. Имахме точно тази цел – да запалим искрата не само у боксовите хора, но и във всички любители на спорта. Защото боксът не е обикновен бой. Това е невероятен спорт, който изисква много умения, но и изгражда хората. Вярвам, че гостуването на боксова икона като Владимир Кличко ще допринесе за още по-пълна зала и по-голям интерес. Ще имаме още големи имена, които да дойдат и да подкрепят България и София за това домакинство. Радвам се, че министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ни прие така радушно и с готовност ни помага. Това се отнася и за кмета на София Васил Терзиев и за председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Работим по най-добрия начин с институциите, откликват на нашите идеи и виждания и съм сигурен, че заедно, като едно семейство, ще бъдем за пример като организация на това Европейско първенство.

- В постоянен контакт сте с боксьорите и треньорите. Расте ли вълнението и у тях самите?

- Да, усещам ги, че се вълнуват и нямат търпение да защитят своето име, чест и тези на България. Защото отговорността пред тях е голяма. Да се боксират пред родна публика, пред близки и приятели, това е страхотна възможност. Няма как да не усещат предстартова тръпка. Ние от наша страна сме им подсигурили всичко необходимо, предстои и лагер в София съвсем скоро.

- Да очакваме ли много чуждестранни боксьори за спаринги?

- Разбира се. Постепенно в София ще започнат да идват боксьори от всички европейски страни. Националите ни ги чакат тежки спаринги, но за да стигнат до върха, трябва да се каляват именно в такива битки. Всичко най-добро, при мъжете и жените, ще бъде в София. Интересът е огромен, заявките са впечатляващи. Тепърва ще разкриваме подробности и в тази посока.