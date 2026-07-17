Защо са тези драми в края на мачовете? Световното чупи рекорди по късни голове

Полуфиналният обрат на Аржентина срещу Англия е още един скъпоценен камък в колекцията от Световното първенство през 2026 г.

Все по-трудно е да се отговори на въпроса: кой обрат от това световно първенство е любимият ви? Последният в полуфинала? Трите гола на Аржентина срещу Египет, превръщайки изоставане от 0:2 в 3:2 след 79-ата минута? Чудото на Белгия, която обърна резултата от 0:2 до 86-ата минута?

Наблюдаваме оживен плейоф с множество късни, решаващи голове: тези, отбелязани след 75-ата минута, и тези, които пряко повлияха на резултата (победни или такива, които изпратиха мачовете в продължения).

- Когато Испания буксуваше, Микел Мерино влезе и вкара срещу Португалия (1:0) и Белгия (2:1) в 91-ата и 88-ата минута.

- Аржентина прекърши Англия в полуфинала с далечен удар на Енцо Фернандес в 85-ата минута и гениални пас и глава на Лео Меси и Лаутаро Мартинес в 92-ата (2:1).

- Норвегия отбеляза два гола в края на второто полувреме: Ерлинг Халанд изпрати у дома Кот д'Ивоар (2:1) и Бразилия (2:1). Сценарите бяха разнообразни: на осминафиналите срещу Кот д'Ивоар скандинавците поеха инициативата след смени и гол на африканците (вероятно той успокои противника и той отпусна хватката си след равенство 1:1); на осминафиналите те хванаха в края Бразилия, която се втурна да се върне от изоставане от 0:1 до 2:1.

- Гонсало Рамош от Португалия елиминира Хърватия в 94-ата минута (2:1).

- Англия се бори срещу ДР Конго през целия мач, но накрая надделя благодарение на головете на Хари Кейн в 75-ата и 86-ата минута (2:1).

- Мароко се спаси в 91-ата минута, изпращайки мача срещу Нидерландия в продължения за 1:1, а след това спечели с 3:2 дузпи.

- Япония притисна Бразилия в ъгъла, но Карло Анчелоти премина към ожесточени центрирания, което помогна на петкратните световни шампиони да спечелят с 2:1.

- Южна Африка постави Канада под значителен натиск въпреки превъзходното им ниво на умения. Но в 92-ата минута ударът на халфа Стефан Еустакио отвън наказателното поле отмени допълнителния половин час.

Резултат: 12 от 30 плейофни мача са отменени в края на второто полувреме (40%). Никога преди през 21-ви век головете в последната минута не са били толкова ценни.

Ако разширим филтъра и включим головете, отбелязани в продълженията (след 110-ата минута), можем да заключим, че изходът от почти половината (46,8%) от плейофните мачове се решава непосредствено преди последния съдийски съдийски сигнал. През 2014 г. имаше шест такива мача (37,5%), през 2010 г. – пет (31%), а през 2022 г., 2018 г., 2006 г. и 2002 г. – четири (25%).

Каква е причината?

Този феномен на световното първенство през 2026 г. има няколко предпоставки освен желанието мачът да се завърши в редовното време, за да се възстанови по-добре за следващия мач и да се избегне лотарията с дузпи.

1. По-дългата скамейка и пет резерви помагат на по-силните отбори да се справят с по-слабите. Според данни на Opta резервите са отбелязали 19,8% от головете на световното първенство през 2026 г. Това е дори по-високо, отколкото в Катар през 2022 г., където съставът беше разширен до 26 играчи (17,4%). В осминафиналите, четвъртфиналите и полуфиналите четири от шестте гола, отбелязани от резерви, дойдоха през второто полувреме след 90-ата минута (66,6%).

Тази тенденция е логична: повече смени = по-голяма избор от играчи, влизащи през второто полувреме. Но има и по-малко очевидно заключение: разширеният състав и допълнителните смени дадоха предимство на водещите отбори и повлияха на неравенството в плейофите. Просто защото те имат по-голям избор от играчи.

Развитието на мачовете също допринесе за драматичните развръзки: аутсайдерите внезапно откриваха резултата. В резултат на това фаворитите оказваха натиск.

Например Томас Тухел пусна на терена играчи от "Арсенал", "Нюкасъл"/"Барселона" и "Манчестър Сити" срещу ДР Конго, докато опонентът му пусна играчи от Турция, Египет и Чемпиъншип. В крайна сметка резервата Антъни Гордън направи две асистенции за Хари Кейн.

Подобни сценарии се разиграха и в мачовете на Бразилия и Аржентина. Карло Анчелоти опрости играта срещу Япония и пусна утвърдени играчи (Габриел Мартинели от "Арсенал" и Хендрик от "Лион", под наем от "Реал", Мадрид). Лионел Скалони пък освежи отбора си със силните Лаутаро Мартинес и Тиаго Алмада – Кабо Верде, Египет и дори Англия не успяха да се противопоставят на това.

По-слабите отбори могат да пуснат най-добрите си 11 за мач срещу фаворитите, но вече не могат да се равняват на тяхната дълбочина на състава. В резултат на това фаворитите запазват както свежестта, така и качеството си по-близо до последния съдийски сигнал.

2. Мачовете са по-дълги. Два фактора играят роля за това.

- Сега имаме паузите за водопой. Тази тенденция вече беше зададена на световното първенство в Катар, където добавяха 5-10 минути на полувреме. Сега те вземат предвид и почивката за вода. В резултат на това един мач продължава средно 102 минути (през 2022 г. е 101).

Разделянето на полувремената на два сегмента променя разпределението на силите. Преди треньорите чакаха до 60-ата минута за решителни смени; сега чакат 67-ата за почивката за вода. Допълнителната почивка дава нов тласък: играчите почиват, успокояват се, намаляват пулса си, получават инструкции и се опитват да се възстановят.

С други думи, полувремето след почивката за вода ефективно продължава по-дълго от периода преди това. Повече добавено време означава повече време за отбелязване в последните минути: преди резерва, влизаща в игра в 80-ата минута, имаше 13-14 минути, сега може да са 16-17 или дори 20. Съществува и негативен психологически аспект за защитниците: те трябва да издържат до 100-ата минута, а не до 93-ата.

- Повече реално време в мача: 58:15 минути сега, 58:03 на световното през 2022 г. и не повече от 55:02 на турнирите преди това. Основната причина: ФИФА въведе петсекундно обратно броене преди ударите от вратата. Това намали средното време за подготовка от 27,7 секунди на 23,8. Според Opta това е най-ниският показател от 2010 г. насам. При 15-20 удара от вратата, промяната добавя една минута игрово време.

Същото важи и за тъчовете: хвърлянето на топката в игра отнема средно 13,3 секунди, в сравнение с 15,7 на световното първенство през 2022 г. Средно отборите правят 36 тъча, добавяйки още 2 минути и 44 секунди.

Сега е много по-трудно да се губи време, особено в последните минути – забавянията се компенсират и след това защитаващият се отбор ще трябва да се защитава още по-дълго.

Как отборите се завръщат и грабват победи в плейофите?

Фаворитите често надделяват над аутсайдерите. Мачовете между силни противници могат да бъдат напрегнати, но понякога е по-лесно да се задоволите с равенство в редовното време, отколкото да го рискувате срещу равностоен отбор близо до края (освен ако не сте Аржентина през 2026 г.).

Например през 2002 г. Германия до голяма степен надделяваше над противниците в последните минути: те отбелязаха гол срещу Парагвай в 88-ата минута (1:0) на осминафиналите и срещу Южна Корея в 75-ата минута (1:0) в полуфинала. Сега само медалистите отбелязаха ключови голове в последните минути; през 2010 г. това бяха тримата полуфиналисти (Испания, Германия, Уругвай).

През 2014 г. решителните голове започнаха да падат рязко след 75-ата и 110-ата минута. Пет от тези шест мача се проведоха на осминафиналите, като решителните голове в края бяха отбелязани от водещите отбори (Холандия, Франция, Германия, Аржентина).

През 2018 г. дори аутсайдерите имаха късмет: победите на Хърватия над Англия и на Белгия срещу Япония бяха допълнени от обрата на Русия срещу Хърватия и на Колумбия срещу Англия - въпреки че и двата отбора бяха елиминирани след дузпи.

Разбира се, имаше и обрати между големите отбори: Италия отбеляза два гола срещу Германия в продълженията на световното първенство през 2006 г., докато Германия изпрати мача си с Аржентина до дузпи на същия турнир. Испания и Германия спечелиха титлите само минути преди края, докато Франция и Нидерландия влязоха в продължения срещу Аржентина преди четири години.

В този турнир след 75-ата минута силните отбори обикновено побеждаваха по-слабите: Бразилия, Англия и Аржентина два пъти. Най-вече чрез центрирания, въпреки че това не е основният инструмент. Вкарването на мощния Ромелу Лукаку помогна на Белгия най-накрая да се възползва от превъзходството си. Не всички аутсайдери успяха да отбележат от самото начало, но темпото на мача и необходимостта от защита принудиха отстъпление – напрежението нарастваше с всяка изминала минута.

Решенията на треньора изиграха роля. Например Роберто Мартинес срещу Хърватия извади Кристиано Роналдо в точния момент: Рубен Невеш запълни празното място на дефанзивен халф, оставяйки Гонсало Рамо като единствен нападател, и то пресиращ: неговият натиск и борбата на Невеш дадоха тласък на победната атака.

В следващите кръгове обаче смените на Испания изпратиха Португалия и Белгия у дома: Луис де ла Фуенте пусна на терена Феран Торес и Микел Мерино.

Норвегия се възползва два пъти от умните ходове на Столе Солбакен: крилата бяха разменени срещу Кот д'Ивоар и Бразилия. Смените на Лионел Скалони срещу Англия също бяха превъзходни: Нико Гонсалес помогна за изнасянето на топката напред, а Лаутаро Мартинес вкара победния гол.

Липсата на координация по време на смените на Томас Тухел обаче изигра роля. В средата на второто полувреме Аржентина изпълни къси корнери чрез Меси, които бяха блокирани от Антъни Гордън и Рийс Джеймс. След смените никой не предупреди Джед Спенс да се придвижи към Лео и никой не го покри на границата на наказателното поле.

Заключения

Футболът отдавна е разработил стратегии за печелене на два поредни мача: натиск с класа, правене на смени, пробиване с центрирания или разчитане на статични положения.

Новите правила на световното първенство обаче правят елиминационните фази по-драматични. Мачовете са проточени, а петте смени, големите състави и разликата в уменията между водещите и аутсайдерите отбори провокират драматични развръзки, когато силните са в позиция за обрат.

Мащабът на характерите допринася за драмата. Виждаме Хари Кейн да се вкопчва в "Златната топка", брилянтният Лео Меси вероятно играе последното си световно първенство, а Килиан Мбапе да преследва рекорда по голове.

Имаме късмет, че историята се е събрала в уникален момент: суперзвездите на миналото, настоящето и бъдещето все още са в бизнеса, няма оръжие срещу новите правила и футболът се е научил да толерира почти всичко.