Може да отложат финала на световното! Ужасяващ смог в Ню Йорк/Ню Джърси заради пожари в Канада

Финалът на световното първенство между Испания и Аржентина може да бъде отложен! И това не е шега.

Видя го пратеникът на "24 часа" на мондиала, докато се прибираше от Атланта във Ню Джърси с автобус след полуфинала Аржентина - Англия.

Ole.us съобщава, че горски пожари в Канада са направили проблема. Димът се е разпространил и дори е достигнал северните щати на САЩ. Токсичният облак представлява заплаха за здравето на отборите и феновете. Колко е вероятно решителният мач да бъде отложен?

Според Канадския междуведомствен център за горски пожари (CIFFC) в страната има 893 активни горски пожара, 210 от които са класифицирани като напълно извън контрол. От началото на 2026 г. в Канада са избухнали над 3600 горски пожара. Облакът достигна Съединените щати, обхващайки Чикаго, Вашингтон, Бостън и Ню Йорк, където е планирано да се проведе финалът на световното първенство през 2026 г. (стадион „МетЛайф", Ню Джърси).

Според уебсайта IQAir индексът за качество на въздуха в Ню Йорк е достигнал 208, което се равнява на „много нездравословно". Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул вече обяви, че комбинацията от дим от пожарите и парещо време ще се отрази негативно на качеството на въздуха в щата и маски се раздават на обществени места. Вашингтон също издаде червен тревога за качеството на въздуха.

Health Canada отбелязва, че качеството на въздуха в някои градове е опасно. В северните региони (като Онтарио) дори има непосредствена заплаха за живота. Снимки Едуард Папазян

Поради тази причина Major League Soccer вече отложи мача между "Чикаго Файър" и "Ванкувър Уайткапс", който трябваше да се проведе в един от най-засегнатите райони (Чикаго, Илинойс). Провеждането на двубой при такива условия представлява значителен риск за здравето на играчите, съдиите, персонала и феновете. Физическото натоварване също така увеличава количеството вдишвани замърсители.

Тъй като димът все още не се е разсеял, има опасения, че това ще повлияе на финала на Световното първенство през 2026 г.

Ако нивата на замърсяване на въздуха представляват риск за здравето, ФИФА има протокол за оценка на евентуални промени в графика на събитията, въпреки че това в момента не се обсъжда.

Вероятността за отлагане се счита за ниска. В решаващия момент обаче приоритет ще бъде даден на здравето на отборите и феновете. Засега ФИФА се надява, че димът в района на Ню Джърси ще се разсее до мача в неделя.