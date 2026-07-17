Български национал смени отбора в Турция при благотворителен жест

Българското крило Здравко Димитров преминава в новака в турската втора дивизия „Мардинспор 1969" като свободен агент. Досегашният му клуб „Амедспор", който спечели промоция за елита, обяви, че трансферът е без сума като част от политиката им за подкрепа на регионалните отбори. Димитров е сред 12-те футболисти, на които „Амедспор" няма да разчита в Суперлигата. Вероятно досегашният му клуб ще плаща част от заплатата му и запазва солиден процент при бъдеща продажба.

Димитров пристигна в „Амедспор" в началото на годината от „ФК Бодрум" и записа 16 мача с 3 асистенции. „Мардинспор 1969" е неговият четвърти турски отбор. Новият му клуб се завръща във Втора лига след 18 години и е базиран в пограничния град Мардин (близо до Сирия).