България ще играе за бронза на европейското до 18 г. след драматично 2:3 срещу Полша

България ще спори за бронзовите медали на европейското първенство за волейболисти под 18 години в Италия. Националният ни отбор отстъпи срещу Полша с 2:3 (25:19, 19:25, 35:33, 17:25, 10:15) в изключително драматичен полуфинал, изпълнен с обрати и продължил повече от два часа и половина.

Най-резултатен за България бе Никола Градинаров с 16 точки, а Адриан Ганев добави по 11.

Утре от 18,00 ч националният ни отбор, воден от Мирослав Живков, ще излезе в двубоя за бронзовите медали срещу загубилия от втория полуфинал между Франция и Италия.

До този момент в 7-те си мача в групата бе загубила само 2 гейма, колкото и днес.

Българските национали започнаха уверено двубоя. Важна блокада на Антоан Веселинов донесе аванс от 14:12, а в следващото разиграване Адриан Ганев завърши успешно контраатака на мрежата, увеличавайки преднината на три точки и принуждавайки полския селекционер Яцек Навротски да поиска прекъсване. След таймаута поляците допуснаха две последователни непредизвикани грешки и момчетата ни поведоха със 17:12. Началният удар на Милко Багдасаров и Никола Великов създаде нови възможности за българската блокада и контраатака, а в заключителната част на гейма преднината ни достигна седем точки - 22:15. До края на първата част националите не допуснаха колебания и закономерно поведоха с 1:0 след 25:19.

Отлично започна и вторият гейм. България затрудни сериозно съперника с начален удар, играеше ефективно в защита и на контраатака и рано поведе с 5:1. Поляците реагираха, като започнаха да рискуват максимално от сервис, което постепенно разколеба посрещането ни. Те реализираха три поредни точки и обърнаха до 13:12. До 18:16 поддържаха аванс от две точки, а последвал ас от флот сервис принуди Мирослав Живков да поиска прекъсване. Освободени психологически, полските волейболисти заиграха с повече агресия в нападение, докато ефективността на българската атака спадна вследствие на проблемите в посрещането. След две последователни блокади Полша изравни геймовете след 25:19.

Третата част предложи истинска волейболна драма. България започна впечатляващо с три поредни точкови блокади и аванс от 4:0. Полският тим обаче бързо се върна в гейма и в средата му имаше минимално предимство. След няколко отлични защити и грешки от сервис на съперника националите ни изравниха за 20:20. Мирослав Живков предприе смяна за начален удар, като в игра влезе Петър Антонов. На два пъти той изпълни отлично тактически сервис, а поляците допуснаха две поредни грешки в нападение - 23:21 за България.

Първият сетбол за България дойде след мощна атака по блокадата на Никола Градинаров за 24:22, но националите ни пропуснаха две възможности да затворят гейма и Полша изравни след две последователни блокади. Павел Дженев демонстрира отлична техника с прехвърляне от втора линия за 25:24. Последва размяна на точки, а при 26:26 дълго разиграване приключи с аут на поляците, потвърден след съдийски чалъндж. България пропусна още една възможност да приключи гейма, а при седмия сетбол щабът и състезателите ни претендираха за четири удара в полето на Полша. След продължително видеоповторение съдиите оставиха точката в полза на съперника за 28:28. Националите ни обаче показаха изключителен характер, спасиха четири сетбола за Полша и с две поредни точкови блокади затвориха третия гейм след 45 минути игра при 35:33.

Четвъртият гейм започна трудно за България. Полша повиши още повече силата на началния си удар и поведе убедително с 9:1. Мирослав Живков направи няколко промени в състава, но те не успяха веднага да променят развоя. При сервис на Павел Дженев националите ни записаха добра серия, а две успешни блокади намалиха изоставането до 5:10. До края на частта обаче поляците запазиха контрола и изравниха мача след 25:17. Все пак серията от шест поредни точки на България при 12:22 остави отбора в добро психологическо състояние преди решителния тайбрек.

Полша започна по-добре и петия гейм, повеждайки с 3:0. След прекъсването Адриан Ганев реализира първата точка за България, а Никола Градинаров добави точкова блокада за 2:4. Карол Леперт реализира директна точка от сервис, а размяната на полетата дойде при аванс от шест точки за Полша - 8:2. Българските национали не успяха да възстановят ритъма си от първия и третия гейм, а поляците затвориха двубоя след 15:10.

Най-резултатен за България бе Никола Градинаров с 16 точки, а Адриан Ганев и Антоан Веселинов добавиха по 11.

В събота от 18:00 часа българско време националният ни отбор ще излезе в двубоя за бронзовите медали срещу загубилия от втория полуфинал между Франция и Италия.