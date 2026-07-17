Вицешампионът ЦСКА 1948 измъкна 2:2 във Варна при старта на първенството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Спартак" и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в откриващия мач на новото първенство. Домакините поведоха с 2:0 през първата част, но вицешампионите успяха да измъкнат точка.

Георг Стояновски (13) и Джойс Читоку (45) дадоха аванс на домакините.

Мамаду Диало от дузпа (51) и Фредерик Масиел (77) бяха точни за бистричани.

По инициатива на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига преди двубоя бе изпълнен химнът на България.

Преди първия съдийски сигнал с едноминутно мълчание бе почетена паметта на двете деца от школата на Славия, загинали трагично при тежка катастрофа.