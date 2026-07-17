Пeтър Мицин, Габриела Георгиева и Диана Петкова с втори титли на държавното по плуване

Петър Мицин постигна втората си победа в индивидуален старт на Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст, което се провежда на басейн "Диана" в София. Състезателят на клуба Вихрен (Сандански) даде най-добро време в коронната си дисциплина 400 метра свободен стил. Световният и европейски шампион за юноши завърши за 3:56.08 мин., като изпревари с 1.87 сек. Дейвид Найденов от Аквазард. Трети финишира състезателят на босненския клуб 22 април Филип Курузович. В същата дисциплина при юношите с най-добър резултат беше съотборникът на Мицин - Димитър Докузов (4:06.20 мин.).

Втора победа на шампионата имаше днес и за Диана Петкова. Представителката на клуб Спринт-София беше над всички в женския финал на 50 метра свободен стил с време 25.89 сек. Петкова беше по-бърза с 19 стотни от Росина Тодорова (Олимпия). Трето време даде 15-годишната Владимира Цулева от Сандански, която е новата държавна шампионка за девойки с време от сериите 27.59 секунди.

След успеха си на 100 метра гръб, Габриела Георгиева (Олимпия) спечели държавната титла и на 50 метра гръб при жените. Участничката на Летните олимпийски игри в Париж преди 2 години спря хронометъра на 29.46 сек., като изпревари с 3 стотни Александра Димитрова от ВСИ. Трета се нареди Ася Берен Челик от Турция.

Радина Радева от ПСК Черно море (Варна) спечели в старта на 1500 метра свободен стил при жените с резултат 17:47.03 мин. По дългата дистанция тя остави далеч след себе си представителката на Турция Ече Гювен и Ема Димитрова от ВСИ.

Камелия Стоименова от Спринт-София взе реванш от сестра си Маргарита и я победи в женския финал на 200 метра бруст, като взе златото с време 2:31.84 мин. Трета завърши тяхната съотборничка Калина Ходлей, която взе държавната титла за девойки старша възраст с резултат 2:43.14 минути.

Европейският шампион Любомир Епитропов триумфира в мъжката надпревара на 100 метра бруст. Плувецът на ВСИ взе дистанцията за 1:02.16 мин., като изпревари само с 9 стотни Максим Манолов от Черно море (Варна). Бронзът остана за Жак Сале от Спринт-София. При юношите първото място беше за Николай Стоев от Акулите (Бургас) с време 1:07.55 минути.

Иван Манолов от клуб Пловдив 2019 стана държавен шампион на 100 метра бътерфлай с време 53.63 сек, следван от съотборника си Виктор Христов и Никола Караиванов (Черно море). Златото при юношите старша възраст заслужи Кристиан Тодоров от ВСИ (57.80 сек.).

Милена Христова (Вихрен) стана държавна шампионка за жени на 200 метра бътерфлай с време 2:21.92 мин. След нея се наредиха Стефани Кременлиева от Левски и Симона Богданова от Олимпия. Кременлева взе титлата при девойките старша възраст с резултат от сериите 2:23.76 мин.

В сутрешната сесия смесената щафета на Спринт-София спечели надпреварата на 4х100 метра съчетано плуване с време 3:58.56 мин. Във вечерната сесия на 4х100 метра свободен стил при жените триумфира тимът на Спринт-София (3:57.45 мин.), а в същата дисциплина при мъжете над всички беше квартетът на Пловдив 2019 (3:24.93 мин.).