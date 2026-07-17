С мисъл за Шампионската лига "Левски" би "Дунав" 2:1

С мисъл за предстоящия първи двубой от кръг II на Шампионската лига срещу "Университатя" (Крайова) след няколко дни, първенецът на България - "Левски" започна успешно защитата на титлата си.

На "Герена" играчите на Хулио Веласкес спечелиха 2:1 срещу новака "Дунав" в откриващия си мач за новата кампания. Испанският предводител бе направил няколко промени спрямо мачa с "Борац" от Шампионската лига от преди няколко дни. Играчът, който бе използван заради новото правило (бел. ред. това на терена да има български играч до 23 г.), пък бе вратарят Огнян Владимиров, който бе заменил обичайния и несменяем титуляр Светослав Вуцов.

Кристиан Димитров вкара първия гол на "Герена" за новия сезон. Капитанът на "сините" се разписа с глава в 22-ата мин. В 70-ата Акрам Бурас удвои преднина на шампионите. 5 мин преди края на редовното време новакът в елита намали изоставането си и накара шампиона малко да потрепери. Гола за русенци отбеляза Денислав Минчев.

Иначе "Левски" удари и три греда в хода на срещата.

В сряда "сините" продължават европохода си в турнира на богатите, като посрещат румънския шампион "Университатя" (Крайова) от 20,30 ч на "Герена" в първия дуела между двата тима.