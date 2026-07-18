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Средната цена на билетите за финала на световното ...

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Средната цена на билетите за финала на световното е 7612 долара

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Снимка: Ройтерс

Цените на билетите за финала на световното първенство по футбол продължават да се покачват преди решителния мач между Аржентина и Испания в неделя в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Стойността на входните талони падна до 6636 долара в понеделник, средната цена за три дни се възстанови до 7612 долара до петък сутринта, според услугата за проследяване на билети TicketData.com. Средната цена е с 10 процента по-висока.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на финала в неделя, а цената на билетите за този мач достигна до 13 650 долара през миналия октомври, а месец след това падна до 6336 долара. Стойността се повиши отново до над 8000 долара, когато турнирът започна на 11 юни, а цената достигна 12 129 долара на 23 юни, преди да спадне за пореден път.

Снимка: Ройтерс

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