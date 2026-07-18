България поведе 2:1 на Китай в Чикаго

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Волейболните национали, които са световни вицешампион, играят с Китай във втората си среща от третата последна седмица в Лигата на нациите.

В Чикаго след 0:3 от Полша на старта момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини се нуждаят от задължителна победа, за да имат шанс за финалите.

Нашите са на 10-о място във временното класиране с 5 победи, 4 загуби и 14 точки.

Китайците са на последната 18-а позиция с 1 победа, 9 загуби и 4 т. Те обаче като домакини на финалите имат сигурна квота за тях.

Бленджини заложи на титулярен състав Симеон Николов (разпределител), Александър Николов, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро.

Единствената промяна от традиционния избор на италианеца е Бърдаров вместо Мартин Атанасов.

Националите тръгнаха зле в мача и опитите за догонване на противника не дадоха резултат. Китай поведе след 25:22.

Нашите обаче реагираха подобаващо и с много силна игра изравниха след 25:14.

В третата част азиатците се опънаха малко повече, но с 25:20 България поведе 2:1.