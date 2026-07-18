ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пострадал при най-големия скандал на световното бо...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23243283 www.24chasa.bg

Пострадал при най-големия скандал на световното босненец стана съотборник на Илия Груев

928
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Фоларин Балогун влиза с бутоните в глезена на Тарик Мухаремович. Снимка: Ройтерс

"Лийдс" привлече защитника Тарик Мухаремович (23 г.) от италианския "Сасуоло", съобщават от английския клуб. Босненският национал става съотборник с футболист №1 на България Илия Груев, който носи екипа на "йоркширци през последните три сезона.

Договорът на Мухаремович е за 5 години.

Той бе част от най-големия скандал на световното до момента.

Американецът Фоларин Балогун го застъпи грубо с бутоните в 1/16-финалите на световното и бе изгонен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче се обади на шефа на ФИФА Джани Инфантино и нападателят бе помилван за 1/8-финала срещу Белгия.

Един от домакините на мондиала обаче отпадна след 1:4.

Фоларин Балогун влиза с бутоните в глезена на Тарик Мухаремович. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)