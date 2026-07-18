Пострадал при най-големия скандал на световното босненец стана съотборник на Илия Груев

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"Лийдс" привлече защитника Тарик Мухаремович (23 г.) от италианския "Сасуоло", съобщават от английския клуб. Босненският национал става съотборник с футболист №1 на България Илия Груев, който носи екипа на "йоркширци през последните три сезона.

Договорът на Мухаремович е за 5 години.

Той бе част от най-големия скандал на световното до момента.

Американецът Фоларин Балогун го застъпи грубо с бутоните в 1/16-финалите на световното и бе изгонен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче се обади на шефа на ФИФА Джани Инфантино и нападателят бе помилван за 1/8-финала срещу Белгия.

Един от домакините на мондиала обаче отпадна след 1:4.