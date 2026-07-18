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Бащата на Ямал: Заради епилепсия не подкрепям сина...

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Бащата на Ямал: Заради епилепсия не подкрепям сина си на световното, от нерви може да получа пристъп

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Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Мунир Насрауи, бащата на испанската мегазвезда Ламин Ямал, обясни защо не е заминал за САЩ, за да подкрепи сина си на първото му световно първенство.

„За мен това е много трудно. Страдам от епилепсия, налага се да приемам доста хапчета всеки ден и понякога мога да получа епилептичен пристъп.

От нерви и емоции мога да направя пристъп. Затова винаги трябва да се обмисля добре и преди пътуване да мисля не само за себе си, но и за сина си и хората, които ще бъдат наоколо. Мога да създам проблеми, затова е по-добре да си остана вкъщи и да гледам всичко оттук", сподели Насрауи в интервю за предаването Y ahora Sonsoles.

Утре вечер Ямал и колегите му в испанския тим ще играят на финала на световното първенство срещу Аржентина.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

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