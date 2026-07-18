Халф със 70 мача в родния елит подсилва "Черноморец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Халф със 70 мача в родния елит подсилва втородиизионния"Черноморец". 27-годишният дефанзивен полузащитник Емил Янчев рита през миналия сезон за "Спартак"(Варна), а преди това за "Черно море" и пловдивския "Локомотив".

От бургаския клуб обявиха, че до края на трансферния прозорец - 31 август се очаква да привлекат още двама футболисти.

Воденият от старши треньора Иван Колев "Черноморец" стартира в шампионата на Втора лига с гостуване в Горна Оряховица на местния "Локомотив" на 25 юли. "Акулите" ще играят домакинските си мачове за втори пореден сезон на стадиона в Несебър.