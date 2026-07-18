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Хавиер Милей спазва традиция на 36 г. - ще гледа финала по тв, не иска да е "муфа"

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Хавиер Милей Снимка: Ройтерс

Президентът на Аржентина Хавиер Милей ще спази 36-годишната традиция и остава пред телевизора в Буенос Айрес за финала на световното.

През 1990 г. тогавашният президент Карлос Менем влиза в съблекалнята на националния отбор преди мача с Камерун и южноамериканците падат. Той дори е наречен "муфа", или човек, който носи лош късмет. И от този момент има традиция да не се ходи на решителни мачове.

Милей ще спаси и "кабала", като ще спази същия ритуал, както преди всеки мач и ще носи късметлийското си сако. Това е аржентинската футболна традиция да се спазва всичко, както е било. Президентът съблякъл за малко сакото по време на мача с Швейцария и швейцарците веднага вкарали. От този момент не го е свалял.

Хавиер Милей
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