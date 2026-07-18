САЩ защитиха Аржентина в скандала с банера за Фолклендските острови с Англия

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Ръководителят на работната група на Белия дом за Световното първенство по футбол Андрю Джулиани подкрепи Аржентина в разразилия се спор около транспаранта за Фолклендските (Малвинските) острови, пише "Дейли мейл".

Скандалът избухна, след като аржентинските национали показаха транспарант с надпис „Малвините са аржентински", използвайки аржентинското наименование на островите в Южния Атлантик, след победата си с 2:1 над Англия в полуфинала в сряда в Атланта.

След последния съдийски сигнал Лионел Меси и съотборниците му отпразнуваха успеха, като дефилираха с плаката. Сред играчите, заснети с него, бяха и звездите на Висшата лига Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес.

Действията им предизвикаха остра реакция във Великобритания. Британският министър на бизнеса Питър Кайл поиска ФИФА да започне разследване, а премиерът в оставка на Великобритания Киър Стармър публично подкрепи това искане.

Въпреки това Андрю Джулиани застана зад аржентинската позиция. Пред журналисти във Вашингтон той заяви: „Ние вярваме в правата, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на Съединените щати. По отношение на възможността да правят подобни изявления – Аржентина има това право на територията на САЩ."

Правилникът на ФИФА забранява политически послания по време на Световното първенство, но организацията и преди е проявявала снизходителност към действия, които могат да се тълкуват като нарушение на тези разпоредби. Аржентинските футболисти вече бяха забелязани да пеят и публикуват в социалните мрежи песен, свързана с войната от 1982 г.

Все още не е ясно дали евентуално дисциплинарно производство ще приключи и дали ще бъдат наложени санкции преди финала срещу Испания в неделя. От ФИФА съобщиха: „Както е стандартна процедура, независимата дисциплинарна комисия на ФИФА в момента анализира докладите от мача и разглежда всички обстоятелства, преди да реши дали да предприеме следващи стъпки съгласно Дисциплинарния кодекс."

„Световната титла може и да не е наша, но Фолклендските острови със сигурност са. Позицията ни остава непроменена. Правото на самоопределение принадлежи на жителите на островите и ангажиментът ни към Фолклендите е непоколебим", заявиха от кабинета на премиера.

Оттам допълниха, че евентуални действия са въпрос на ФИФА, като подчертаха, че „политиката трябва да остане извън футбола".

Попитан кого ще подкрепя във финала, говорителят на Стармър отговори: „Премиерът желае успех и на двата отбора, особено на Испания."

Министърът на бизнеса Питър Кайл определи транспаранта като „грубо нарушение на правилата, които забраняват политическа дейност във футбола".

Междувременно президентът на Аржентина Хавиер Милей също се включи в спора. В публикация в X той заяви, че страната му се приближава „с всеки изминал ден" към възстановяване на суверенитета над Малвинските острови.

„Докато някои са заети с истерии, достойни за тийнейджър с една мозъчна клетка, ние по дипломатически път се приближаваме все повече към възстановяването на Малвинските острови, Южна Джорджия, Южните Сандвичеви острови и прилежащото морско пространство", написа Милей.

По време на войната за островите през 1982 г., започнала след аржентинската инвазия и приключила с възстановяването на британския контрол, загиват общо 907 души.

Междувременно беше потвърдено, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на финала на Световното първенство в неделя на стадион „МетЛайф" в Ню Джърси, където Аржентина ще се изправи срещу Испания.

Тръмп не е присъствал на нито един от предишните 102 мача на турнира, но отдавна се очакваше да бъде сред официалните гости на финала.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино намекна миналия месец, че именно Тръмп може да връчи трофея на световния шампион. Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит обаче отказа да потвърди или отрече тази информация.

Присъствието на държавни лидери на церемонията по награждаването е утвърдена традиция. На Мондиал 2022 емирът на Катар се качи на сцената заедно с Инфантино след триумфа на Аржентина, а през 2018 г. руският президент Владимир Путин връчи златните медали на футболистите на Франция след победата им над Хърватия.

Миналата година Тръмп предизвика недоумение сред футболистите на Челси, след като остана на сцената по време на празненствата след финала на Световното клубно първенство. Капитанът Рийс Джеймс тогава коментира:

„Казаха ми, че ще връчи трофея и след това ще слезе от сцената. Аз мислех, че ще си тръгне, но изглежда искаше да остане."

Президентът пристигна в Ню Йорк от Вашингтон по-рано днес и тази вечер ще участва в официален прием на ФИФА в „Тръмп Тауър".

Отношенията между Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино бяха сред най-коментираните теми по време на настоящото Световно първенство. След като нападателят на САЩ Фоларин Балогун получи червен картон и трябваше да пропусне осминафинала срещу Белгия, Тръмп публично призова ФИФА да преразгледа наказанието.

Няколко дни по-късно санкцията беше отменена, но въпреки това САЩ загубиха с 1:4 от Белгия.