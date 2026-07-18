ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С поклонение, венци и цветя Пловдив отбеляза 189 г...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23244181 www.24chasa.bg

Христо Стоичков и Георги Иванов на официалния прием на ФИФА преди финала на световното

1564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Христо Стоичков е до Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на официалния прием на ФИФА, организиран в Trump Tower в Ню Йорк в навечерието на финала на световното първенство.

На събитието бяха президентът на ФИФА Джани Инфантино, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, както и президентите и ръководителите на националните футболни федерации от цял свят.

Присъства и Христо Стоичков редом с други легенди на световни футбол.

В рамките на официалния прием Георги Иванов проведе разговори с президента на ФИФА Джани Инфантино и с представители на редица национални футболни федерации. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на световния футбол, международното сътрудничество и бъдещите инициативи в рамките на футболната общност.

Христо Стоичков е до Джани Инфантино Снимка: Ройтерс
Георги Иванов и Джани Инфантино Снимка: БФС
Христо Стоичков е до Джани Инфантино Снимка: Ройтерс
Георги Иванов и Джани Инфантино Снимка: БФС
Христо Стоичков е до Джани Инфантино Снимка: Ройтерс
Георги Иванов и Джани Инфантино Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)