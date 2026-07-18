Христо Стоичков и Георги Иванов на официалния прием на ФИФА преди финала на световното

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Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на официалния прием на ФИФА, организиран в Trump Tower в Ню Йорк в навечерието на финала на световното първенство.

На събитието бяха президентът на ФИФА Джани Инфантино, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, както и президентите и ръководителите на националните футболни федерации от цял свят.

Присъства и Христо Стоичков редом с други легенди на световни футбол.

В рамките на официалния прием Георги Иванов проведе разговори с президента на ФИФА Джани Инфантино и с представители на редица национални футболни федерации. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на световния футбол, международното сътрудничество и бъдещите инициативи в рамките на футболната общност.