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"Левски" за 189 г. от рождението на патрона си: Ти си нашата пътеводна светлина и днес, Апостоле

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"Левски" отбеляза 189 години от рождението на патрона си.

„Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв "

Днес е ден, който осмисля цялото ни съществуване като народ. На този ден преди 189 години се е родил Васил Иванов Кунчев, а горният цитат е не просто негов, той в пълнота описва личността му.

Ти си нашата пътеводна светлина и днес, Апостоле. Твоята жертвоготовност, твоята чистота и скромност са добродетелите, които винаги ще се стремим да пазим и предаваме на поколенията. Смисълът на нашите животи е да ти доказваме всеки ден, че подвигът ти не е бил напразен.

189 години безсмъртие.

Дълбок поклон пред паметта на Апостола на Свободата", написаха от "Герена".

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