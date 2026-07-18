"Левски" за 189 г. от рождението на патрона си: Ти си нашата пътеводна светлина и днес, Апостоле

"Левски" отбеляза 189 години от рождението на патрона си.
„Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв "
Днес е ден, който осмисля цялото ни съществуване като народ. На този ден преди 189 години се е родил Васил Иванов Кунчев, а горният цитат е не просто негов, той в пълнота описва личността му.
Ти си нашата пътеводна светлина и днес, Апостоле. Твоята жертвоготовност, твоята чистота и скромност са добродетелите, които винаги ще се стремим да пазим и предаваме на поколенията. Смисълът на нашите животи е да ти доказваме всеки ден, че подвигът ти не е бил напразен.
189 години безсмъртие.
Дълбок поклон пред паметта на Апостола на Свободата", написаха от "Герена".