Тръмп: Англия вкара и върна в защита най-добрия си играч

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Американският президент Доналд Тръмп разкритикува дефанзивната тактика на селекционера на Англия Томас Тухел при загубата от Аржентина на полуфинала на мондиал 2026.

Той изрази недоумение защо капитанът и голмайстор на отбора Хари Кейн (с когото е играл голф във Флорида) е бил върнат твърде назад в защита, вместо Англия да атакува.

"Мисля, че може би са направили грешка, като са го върнали защитник. Но какво знам аз за футбола? Те поведоха и поставиха в защита най-добрия си играч", заяви Тръмп.

Тухел се ядоса на въпрос по темата преди мача за третото място срещу Франция, репликирайки иронично: „Използвате ли Доналд Тръмп като свидетел по делото?", и видимо раздразнен поиска да разбере в коя точно ситуация Кейн е играл твърде дълбоко.