Хамилтън катастрофира на тренировката преди Гран при на Белгия (Видео)

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Луис Хамилтън катастрофира с колата си на "Ферари" по време на тренировката преди Гран при на Белгия. Така остави механиците на отбора в надпревара с времето, за да подготвят автомобила за квалификацията по-късно днес, съобщава "Дейли мейл".

Седемкратният световен шампион се размина без наранявания, след като излезе твърде широко в левия завой на пистата Спа-Франкоршамп. При силния удар в предпазната бариера, малко преди края на сесията, задното дясно колело остана да виси само на предпазното въже.

Механиците на "Ферари" разполагат с малко повече от два часа, за да ремонтират сериозно повредения болид преди началото на квалификацията.

След инцидента Хамилтън спря в средата на трасето и слезе да огледа щетите. Преди катастрофата той беше записал петото най-бързо време в сесията.

Най-добър резултат даде лидерът в световния шампионат Кими Антонели с "Мерцедес". Втори остана пилотът на "МакЛарън" Ландо Норис, а трети се нареди Макс Верстапен от "Ред Бул".

Джордж Ръсел завърши четвърти, на 0,367 секунди зад своя съотборник Антонели. Пред британеца предстои важен състезателен уикенд, тъй като след девет от общо 22 кръга той изостава с 25 точки от върха в класирането.

Хамилтън е трети в генералното подреждане, на 32 точки зад лидера, и ще разчита механиците да успеят навреме да възстановят болида му за квалификацията.