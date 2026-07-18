Рапърът Дрейк заложи $ 1,5 млн. за победа на Аржентина във финала на световното

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Рапърът Дрейк направи огромна залог за финала на световното първенство.

Канадският певец заложи 1,5 милиона долара, че Аржентина ще победи Испания в редовното време. Потенциалната му печалба възлиза на над 5 милиона.

Припомняме, че Дрейк е известен с това, че прогнозите му обикновено не се сбъдват („проклятието на Дрейк").

Музикантът заложи за победа на Аргентина в редовното време и на финала на мондиал 2022.

Тогава той загуби, тъй като аржентинците победиха Франция едва след изпълнение на дузпи.