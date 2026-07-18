САЩ отряза световен шампион с Испания за виза, той се моли на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ са отказали да допуснат световния шампион от 2010 г. Жоан Капдевия на територията си. Испания покани всички от отбора, триумфирал в Южна Африка на финала с Аржентина.

Причината е в благотворителен мач на легендите на испанския футбол в Техеран през 2016 г. А в САЩ всеки, който е влизал в Иран след 1 януари 2011 г. не се допуска.

Капдевия използва социалните мрежи, за да се обърне към американския президент Доналд Тръмп, за да му бъде издадено разрешение.

Испанецът изигра всеки един мач от световното преди 16 години в лявата част на защитата на националния си отбор.