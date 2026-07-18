ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран екзекутира мъж за убийство на полицай по врем...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23245098 www.24chasa.bg

САЩ отряза световен шампион с Испания за виза, той се моли на Тръмп

4936
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Жоан Капдевия

САЩ са отказали да допуснат световния шампион от 2010 г. Жоан Капдевия на територията си. Испания покани всички от отбора, триумфирал в Южна Африка на финала с Аржентина.

Причината е в благотворителен мач на легендите на испанския футбол в Техеран през 2016 г. А в САЩ всеки, който е влизал в Иран след 1 януари 2011 г. не се допуска.

Капдевия използва социалните мрежи, за да се обърне към американския президент Доналд Тръмп, за да му бъде издадено разрешение. 

Испанецът изигра всеки един мач от световното преди 16 години в лявата част на защитата на националния си отбор. 

Жоан Капдевия
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)