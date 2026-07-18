Фатален ли ще е 13-ият мач като титуляр за Ламин Ямал на голямо първенство

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Във финала на световното утре вечер мегазвездата на Испания Ламин Ямал ще изиграе свое 13-и мач като титуляр на голямо първенство. Европейският шампион среща планетарния Аржентина в спор за трофея на 23-ия мондиал.

В досегашните 12 мача на Ямал като титуляр Испания винаги е печелила мачовете си на високи форуми.

6 пъти това се случи на европейското в Германия преди 2 г., на което иберийците вдигнаха купата.

Ламин започна титуляр в 6 мача и сега на световното.

Появява се въпросът дали предстоящият 13-и може да е фатален.