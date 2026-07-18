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Стоичков се срещна с Джокович в Ню Йорк

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Христо Стоичков се похвали със среща с легендата на тениса Новак Джокович в Ню Йорк преди финала на световното. 

Ето какво написа Камата:

В очакване на големия финал се видяхме и с Новак Джокович!

Най-великият в историята на тениса! Пак от Балканите!

До купата на световните шампиони казах на Джани - поздравления за най-добрия мондиал! Имах удоволствието да присъствам на много мачове, да видя много стадиони, много фенове, много приятелш, с които съм играл!

Футболът е магия, която обединява! И така ще е завинаги!

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