Никола Цолов четвърти в спринта в Белгия, дръпна още на върха

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Никола Цолов направи сравнително предпазливо състезание в спринта за Гран при на Белгия във Формула 2, но страхотна маневра в последната обиколка му осигури четвъртото място.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" стартира седми и веднага навакса две места. После се опита да изпревари Себастиан Монтоя, но няколко пъти не успя.

Помогна му донякъде второто излизане на пистата на автомобил за сигурност. В оставащата обиколка след рестарта Цолов притисна агресивно Монтоя и го задмина. Спечели каращият за Парагвай пилот от германски произход Джошуа Дюрксен.

Така водачът в генералното класиране увеличи аванса си в генералното класиране на 22 точки, тъй като Габриеле Мини (Ит) отпадна заради повреда в двигателя.

Утре е основното състезание на "Спа" и Никола ще стартира от четвърта позиция.