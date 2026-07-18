Смогът от горските пожари в Канада се сгъстява над Ню Джърси, ще отложи ли финала на Мондиала? (Видео, снимки)

ФИФА ще реши дали да отмени мача между Испания и Аржентина един час преди старта му

В Щатите се надяват на бури, които да разсеят опасния въздух

Вчера в Минесота, Илинойс, Мичигън и Детройт регистрираха най-лошото качество на въздуха в световен мащаб

Вече се отменят бейзболни и други състезания, властите призоваха хора с астма, белодробни, сърдечно-съдови и други заболявания, и деца да не излизат навън, докато въздуха не стане по-чист

Смогът от горските пожари в Канада се сгъстява над Ню Джърси, където утре вечер трябва да се играе финала на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина.

Милиони в района на Големите езера, Североизточните щати и в Средния запад в САЩ днес страдат заради вредния въздух, причинен от големите пожари, пламнали в петък. Това съобщиха местни медии в Щатите.

В петък Ole.us съобщи, че горските пожари в Канада са причината гъст дим да се разпространи и да стигне до северните щати на САЩ. Именно затова се чуха и мнения, че е възможно дългоочакваният финал на Мондиал '26 да бъде отложен. Токсичният облак представлява заплаха за здравето на отборите и феновете. Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

В Ню Джърси в събота времето е мрачно, видя специалният пратеник на "24 часа" за световното. Властите предупредиха за лошо време, дъжд и дори локална опасност от бури и торнадо. Засега не се говори за отлагане на мача между Испания и Аржентина, но според правилника на ФИФА окончателното решение се взема час преди началото на двубоя.

Преди обяд в събота в района на стадиона, където утре вечер ще се играе финалът заваля проливен дъжд. Очакванията са, че покрай прогнозите за дъждове и бури, качеството на въздуха ще се подобри достатъчно, за да не се наложи отмяна на финала на Мондиала. Проливен дъжд в Ню Джърси ден преди финала на световното. ВИДЕО: Едуард Папазян, специален пратеник на "24 часа" на Мондиала

Гъстият дим, който създаде и притеснителна на вид мъгла, накара бейзболният отбор "Кливланд Гардиънс" от "Мейджър Лийг Бейзбол" да отложи мача си срещу "Питсбърг Пайрътс" в Охайо.

Очакванията бяха, че предупрежденията за опасни условия ще останат в сила и през днешния ден в голяма част от САЩ, въпреки че има шанс за временно подобрение, тъй като според прогнозата за времето се очакват бури в някои от засегнатите райони. Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

Според Канадския междуведомствен център за горски пожари (CIFFC) в страната има 893 активни горски пожара, 210 от които са класифицирани като напълно извън контрол. От началото на 2026 г. в Канада са избухнали над 3600 горски пожара. Облакът достигна Съединените щати, обхващайки Чикаго, Вашингтон, Бостън и Ню Йорк, където е планирано да се проведе финалът на световното първенство през 2026 г. (стадион „МетЛайф", Ню Джърси).

Според уебсайта IQAir индексът за качество на въздуха в Ню Йорк е достигнал 208, което се равнява на „много нездравословно". Губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл вече обяви, че комбинацията от дим от пожарите и парещо време ще се отрази негативно на качеството на въздуха в щата и маски се раздават на обществени места. Вашингтон също издаде червен тревога за качеството на въздуха. Мъглата над САЩ СНИМКА: Екс/ @WMCActionNews5 Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

Health Canada отбелязва, че качеството на въздуха в някои градове е опасно. В северните региони (като Онтарио) дори има непосредствена заплаха за живота.

Поради тази причина Major League Soccer отложи и мача между футболните отбори "Чикаго Файър" и "Ванкувър Уайткапс", който трябваше да се проведе в един от най-засегнатите райони (Чикаго, Илинойс). Провеждането на двубой при такива условия представлява значителен риск за здравето на играчите, съдиите, персонала и феновете. Физическото натоварване също така увеличава количеството вдишвани замърсители. Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

Тъй като димът все още не се е разсеял, има опасения, че това ще повлияе на финала на Световното първенство през 2026 г.

Ако нивата на замърсяване на въздуха представляват риск за здравето, ФИФА има протокол за оценка на евентуални промени в графика на събитията, въпреки че това в момента не се обсъжда.

Вероятността за отлагане се счита за ниска. В решаващия момент обаче приоритет ще бъде даден на здравето на отборите и феновете. Засега ФИФА се надява, че димът в района на Ню Джърси ще се разсее до мача в неделя. Задния двор на типична американска къща в Клифтън, Ню Джърси. Недалеч от там утре след 30 часа трябва да се играе финалът на световното. ВИДЕО: Едуард Папазян, специален пратеник на "24 часа" на Мондиала Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

"Ненормално е да се събудиш по изгрев и да не видиш Слънцето, когато навън дори не вали дъжд. И мирише така, сякаш някой прави най-голямото барбекю на света", заяви Стюърт Вердъри от окръг Колумбия (столицата на САЩ Вашингтон се намира там - б.р.). По телефона той разказа, че в петък, станал по изгрев, за да се наслади на известните монументи в американската столица, окъпани в сутрешната слънчева светлина. Вместо това обаче бил посрещнат от тъмен хоризонт, а културните паметници дори не се виждали.

Той дори качи видео от сюреалистичната сцена в социалната мрежа "Екс". CANADIAN WILDFIRE SMOKE SHROUDS U.S. CITIES IN THICK HAZE



Smoke from ongoing wildfires in Canada has spread across large areas of the United States, sharply reducing air quality and covering skylines in a dense brown haze as officials urge residents in affected regions to limit… pic.twitter.com/ZPllpKFiPc — Washington Eye (@washington_EY) July 18, 2026

Притеснителното е, че очакванията димът скоро да се разсее, са ниски, тъй като огънят продължава да гори без да бъде спрян. За това предупреди Боб Оравек, главен синоптик в Националната метеорологична служба в Мериленд.

Горски пожари горят в района на Онтарио в Канада, както и в "Зоната за кану-бягство в граничните води" в Минесота, която властите в САЩ затвориха, докато се борят да потушат огъня.

"Източникът на дима ще продължи да гори със сигурност поне седмица. Ще зависи единствено от това накъде ще духа вятърът - така ще стане ясно кои райони ще бъдат най-потърпевши", коментира Оравек. Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

Според климатолога, вятърът ще продължи да разпространява дима от пожарите към източните щати на САЩ, но условията би трябвало да се подобрят преди мача в неделя. Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

В петък общности в Минесота, Илинойс и Мичиган, включително и от Детройт, за пореден път регистрираха най-лошото качество на въздуха в световен мащаб, според данните на IQAir.

Съвсем малко по-добър е бил въздухът в столицата Вашингтон, където димът създаде странни сцени. Монументът на Вашингтон, Мемориалът на Линкълн и други национални туристически символи бяха обгърнати в оранжева мъгла през по-голямата част от деня. Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

Властите призоваха всички хора, особено тези, страдащи от сърдечни и белодробни болести, възрастни хора и деца, да избягват да излизат навън, докато качеството на въздуха не се подобри. Дългосрочното излагане на дим може да задълбочи вече съществуващи здравословни проблеми и дори да доведе до хронични и смъртоносни усложнения, включително белодробни заболявания, сърдечно-съдови и неврологични заболявания и преждевременна смърт.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Канада за дима от горските пожари, обхванал части от САЩ, и заяви, че разходите за справяне със замърсяването трябва да бъдат добавени към митата върху канадските стоки. Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

От канадското правителство отхвърлиха критиките, като посочиха, че от 2020 г. са инвестирали 12 млрд. канадски долара в превенция и управление на горските пожари. Отава подчерта и дългогодишното сътрудничество със САЩ в борбата с пожарите.

Очаква се Тръмп, който има напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, да се срещне с него за финала на Световното първенство по футбол в Ню Джърси в неделя. The Manhattan skyline was obscured by thick haze and Chicago closed its beaches Thursday as out-of-control Canadian wildfires raged, sending smoke spewing into the United States and exposing millions of people to dangerously unhealthy air.



US states near the Canadian border were… pic.twitter.com/TDVeC3Wwwo — AFP News Agency (@AFP) July 17, 2026

Все пак днес се очакват бури в северните щати и Средния запад, които ще помогнат лошият въздух да се разсее.

Организаторите на All-American Soap Box Derby (състезание за младежи с дървени коли - б.р.) в Охайо се надяват качеството на въздуха да се подобри достатъчно, за да се проведат шампионските състезания в събота. Петъчните събития вече бяха отменени заради ниското качество на въздуха. Мъглата над САЩ СНИМКА: Ройтерс

"Мисля, че взеха добро и правилно решение. Радвам се, че не карат децата навън в този въздух. Има деца с астма, както и възрастни с респираторни проблеми, които могат наистина много да пострадат", коментира педиатричната медицинска сестра Даяна Линкълн от Ходгдън, Мейн. Нейното семейство пътувало 15 часа с 9-годишната си дъщеря, за да участва в състезанията в събота.