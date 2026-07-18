"Арда" взе Доминик Янков

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Часове преди старта на новото първенство по футбол, ръководствотво на "Арда" направи пореден силен трансфер, след като Доминик Янков подписа с тима договор за 3 години. Това съобщиха от пресцентъра на клуба, в чийто състав вече ще играе полузащитникът.

Янков е роден на 28 юли 2000 г. и започва да тренира футбол в Канада. В професионалния футбол носи екипите на Лудогорец, Ботев Враца, Монреал (Канада), Риека и Локомотив София.

Доминик Янков има мачове за мъжкия национален отбор на България, както и за U19 и U21.