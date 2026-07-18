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ФИФА е премахнала над 7 млн. обидни поста в социалните мрежи по време на световното

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Снимка: Ройтерс

ФИФА е премахнала над 7 милиона обидни публикации в социалните мрежи по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Това е 14 пъти повече в сравнение с мондиал 2022 в Катар (470 хиляди), благодарение на внедрената услуга за защита Social Media Protection Service (SMPS).

Централата е подала сигнали за над 200 хиляди обидни коментара, като 1000 от най-сериозните заплахи са предадени на правоохранителните органи.

Расистките обиди съставляват 11% от засечените прояви.

Турнирът, който за първи път включваше 48 отбора, завършва тази неделя с титаничен сблъсък между Испания и Аржентина.

Снимка: Ройтерс

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