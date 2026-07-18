Падна 27-годишен рекорд в леката атлетика

Шотландецът Джош Кър подобри 27-годишният световен рекорд на 1 миля в старта от "Диамантената лига" в Лондон. Помогнат от пейсмейкърите Брандън Кидър и Зан Рудолф той спря хронометъра на 3:42,66 мин. Предното постижение бе на легендарния Хишам Ел-Геруж от 1999 г. и бе 3:43,13 минути.

Невероятният Арманд Дуплантис се отказа в овчарския скок заради контузия в бедрото по-малко от месец преди европейското в Бирмингам. Така той остана втори с 5,95 метра. Толкова записа и победителят Сам Кендрикс (САЩ), а също така третия Къртис Маршал (Австралия) и четвъртия Емануил Каралис (Гърция). Така тази година Дуплатис записа втора загуба, което е нечувано в кариерата му.

На 800 метра при жените представителката на домакините Кели Ходжкинсън успя да надделее над нидерландката Фемке Бол-Бодерс в най-очаквания сблъсък. Ходжкинсън обаче финишира за 1:56,21 минути, а всички очакват от нея да атакува античния световен рекорд на Ярмила Кратохвилова от 1:53,28 минути.