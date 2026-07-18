Кими Антонели няма спиране - спечели и квалификацията в Белгия

Кими Антонели явно е забравил неприятностите от Великобритания.

Младият талант от "Мерцедес" за шести път през този сезон спечели квалификация във Формула 1 и бе най-бърз в Белгия. Втори след 19-годишния италианец остана четирикратният шампион Макс Верстапен, който от началото на уикенда на "Спа" непрекъснато се оплаква от проблем при смяната на скоростите. Нидерландецът получи сериозна помощ в последната част от квалификацията от съотборника си Исак Хаджар, който след смяна на компоненти така или иначе ще стартира последен.

Трето време постигна световният шампион Ландо Норис с "Макларън", но ще стартира 13-и заради промени по задвижващата система. Така трети стана Джордж Ръсел с другия "Мерцедес".