"Левски" е №1 по публика в I кръг на квалификациите за Шампионската лига

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"Левски" е №1 в класацията за най-посетения двубой от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Победата над „Борац" (Босна и Херцеговина) с 4:0 бе изгледана на живо от над 17 хиляди сини" фенове на стадион "Георги Аспарухов".

"На 22.07 вашият глас отново ще озвучи столицата, страната, целия свят! Че „Левски" това е България го знаят по целия свят!", написаха от "Герена".

На 22 юни "Левски" приема румънския "Университатя" (Крайова) за първи мач от втория квалификационен кръг за Шампионската лига.