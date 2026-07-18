ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Simply the best* – перфектният финал

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23245761 www.24chasa.bg

Тадей Погачар ги отнесе на върха, вече има 25 етапни победи в "Тур дьо Франс"

1232
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тадей Погачар обича да колекционира плюшени играчки като носител на жълтата фланелка в "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

25 са вече етапните победи на Тадей Погачар в колоездачната обиколка на Франция.

Световният шампион от Словения атакува в типичния си стил 1,5 км преди края на изкачването на последния (доста труден) връх Ааг в 14-ия етап и постепенно увеличи аванса си, за да финишира сам - както най-много обича.

Основният му съперник Йонас Вингегор (Дан) успя донякъде да поддържа същото темпо, но впоследствие изостана. За да е пълен триумфът на отбора на ОАЕ, второто място зае мексиканецът Исак дел Торо. Трети е младата надежда на домакините Пол Сексас. 

В генералното носителят на 4 титли в "Тур дьо Франс" Погачар вече води с 4:30 мин пред Вингегор,  шампион от стартиралата в България обиколка на Италия. 

Тадей Погачар обича да колекционира плюшени играчки като носител на жълтата фланелка в "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)