Тадей Погачар ги отнесе на върха, вече има 25 етапни победи в "Тур дьо Франс"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

25 са вече етапните победи на Тадей Погачар в колоездачната обиколка на Франция.

Световният шампион от Словения атакува в типичния си стил 1,5 км преди края на изкачването на последния (доста труден) връх Ааг в 14-ия етап и постепенно увеличи аванса си, за да финишира сам - както най-много обича.

Основният му съперник Йонас Вингегор (Дан) успя донякъде да поддържа същото темпо, но впоследствие изостана. За да е пълен триумфът на отбора на ОАЕ, второто място зае мексиканецът Исак дел Торо. Трети е младата надежда на домакините Пол Сексас.

В генералното носителят на 4 титли в "Тур дьо Франс" Погачар вече води с 4:30 мин пред Вингегор, шампион от стартиралата в България обиколка на Италия.