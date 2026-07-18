Испанците ще получат рекордни премии при световна титла

50 милиона долара за световната титла ще получи новият шампион.

Според вестник AS испанците са се договорили с националната федерация (RFEF) 45 процента от премията на ФИФА да бъдат изплатени на състава при триумф. Това би възлизало на около 19,7 милиона евро, или по близо 756 000 евро на футболист.

С класирането си на финала Испания вече си осигури минимално плащане от 28,8 милиона евро за федерацията. Ако Аржентина спечели световната титла, играчите ще получат „само" 40 процента (около 480 000 евро на човек) от наградния фонд.

При всички положения федерациите ще приберат най-големите бонуси от Мондиал досега. За XXL турнира в САЩ, Мексико и Канада ФИФА увеличи сумата само за спечелването на титлата с 8 милиона долара в сравнение с 2022 г. Само за участието си всеки от 48-те отбора прибира по 10 милиона долара (8,7 милиона евро).